L’Inter sfida il Liverpool: rottura definitiva e 40 milioni per l’addio

Il mercato dei nerazzurri non accenna a placarsi: la richiesta riscrive nuovamente il finale, dando seguito alle ultime indiscrezioni

Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Bonny, l’Inter continua a scandagliare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti con cui puntellare l’organico. Condizionati dalle possibili uscite, i nerazzurri puntano ad esempio a risolvere il rebus Calhanoglu per pianificare con largo anticipo le prossime mosse per la mediana.

E così, mentre il profilo di Ederson continua a calamitare non pochi consensi, i meneghini non vogliono precludersi altri movimenti in entrata soprattutto se si dovessero materializzare quelle cessioni in un certo senso preventivabili. Rientrano proprio in quest’alveo, ad esempio, le ultime indiscrezioni riguardanti il futuro di Davide Frattesi per il quale l’Atletico Madrid non molla la presa. Ragion per cui, in un mosaico ancora più ampio e passibile di ulteriori mutamenti, sorprende fino ad un certo punto che continuino ad essere accostati all’Inter anche altri nomi per il centrocampo. Tra questi, occhio soprattutto all’evolvere della situazione legata a Orkun Kokcu.

Calciomercato Inter, dall’Inghilterra: intrigo Kokcu, ecco cosa sta succedendo

Protagonista al Mondiale per Club con giocate importanti ma anche con una reazione veemente alla sostituzione passata tutt’altro che inosservata, il nazionale turco continua ad essere accostato a diversi club in giro per l’Europa. Ai timidi abboccamenti fatti dallo United e dal Tottenham, infatti, si sarebbero aggiunti i sondaggi da parte di Inter e Liverpool, interessati al jolly di centrocampo di proprietà del Benfica.

Rispetto a qualche mese fa, quando sembrava piuttosto difficile ipotizzarne la cessione, allo stato attuale della situazione l’addio di Kokcu alle ‘Aquile’ sembra configurarsi come lo scenario più probabile. Benché non abbia alcuna intenzione di svenderlo, la fonte sopra citata ipotizza che il club lusitano possa accettare anche un’offerta da 40 milioni di euro per Kokcu: soldi con cui dare linfa alle proprie casse e scegliere con relativa tranquillità il prossimo colpo in mediana.

Non vanno trascurati, infine, i segnali lanciati in tempi e in modi diversi dai club turchi che permetterebbero al ragazzo di chiudere eventualmente il cerchio: Galatasaray, Besiktas e Fenerbahçe continuano infatti a valutare il da farsi. Per concludere, va comunque ricordato che il classe 2000 non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro che dovrebbe assumere contorni più definiti nel corso delle prossime settimane. Anche l’Inter osserverebbe interessata, pronta a cogliere al balzo eventuali occasioni.