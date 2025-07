Inter: addio Calhanoglu, il sostituto lo manda Guardiola

I nerazzurri lavorano per individuare il sostituto di Calhanoglu. E c’è un giocatore che non rientra nei piani del Manchester City. I dettagli

L’avventura di Hakan Calhanoglu con l’Inter si potrebbe considerare praticamente terminata. Nonostante ancora l’accordo con il Galatasaray o l’Al-Hilal non è stato trovato, sembra davvero difficile ipotizzare per il turco una nuova stagione con la maglia nerazzurra. Una partenza che costringerà Marotta ad individuare un sostituto di livello per non abbassare la qualità. Nelle ultime ore sta prendendo piede anche l’ipotesi di un calciatore con caratteristiche differenti rispetto all’ex Milan.

I nomi in pole position sono sempre i soliti. Si parla tanto di Ederson, Frendrup e Rios, ma attenzione anche ad un profilo differente che potrebbe magari sbaragliare la concorrenza nel corso del calciomercato. Il Manchester City non sembra puntare su di lui e l’Inter un pensierino è destinata a farlo. Il calciatore, infatti, si sposa alla perfezione con il modo di pensare della società nerazzurra e quindi da parte di Oaktree ci sarebbe il via libera a chiudere l’operazione.

Calciomercato Inter: Calhanoglu in partenza, chi arriva al suo posto

Al momento l’unica certezza sembra rappresentata dal fatto che Calhanoglu lascerà l’Inter durante il calciomercato estivo. Sembra davvero difficile pensare al fatto che si potrebbe continuare insieme dopo quanto successo in questi giorni. Naturalmente fino a quando non sarà ufficiale la cessione del turco, i nerazzurri non affonderanno il colpo per il suo sostituto. E attenzione alla possibilità di una operazione a sorpresa.

Secondo le informazioni di transferfeed, il Manchester City non ha alcuna intenzione di confermare Nico Gonzalez in rosa e il centrocampista spagnolo potrebbe lasciare gli inglesi in questa sessione di calciomercato. Difficilmente Guardiola si priverà del classe 2002 a titolo definitivo, ma davanti ad una proposta intorno ai 35-40 milioni di euro la situazione è destinata a cambiare.

Senza dimenticare che ci potrebbe essere una apertura anche ad un prestito con diritto o obbligo di riscatto. Ad oggi, comunque, non ci sono contatti diretti fra l’Inter e il Manchester City per Nico Gonzalez. Lo spagnolo è una ipotesi di calciomercato da tenere in considerazione anche se in viale della Liberazione i nomi per il post Calhanoglu sono altri.

Mercato Inter: Nico Gonzalez nome nuovo per il centrocampo

L’Inter sta valutando diversi nomi per il post Calhanoglu e non è da escludere che i nerazzurri possano valutare anche il profilo di Nico Gonzalez durante il calciomercato.

Il Manchester City è disponibile a cederlo e quindi c’è l’opportunità di andare a prendere un calciatore giovane e di qualità oltre che voglioso di riscatto dopo una seconda parte non proprio eccezionale.