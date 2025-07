Leao via dal Milan senza la clausola: ha già dato l’ok

Il portoghese può liberarsi per 150 milioni e sarebbe disposto a firmare per il nuovo club, i rossoneri avrebbero già deciso la cifra di cui ‘accontentarsi’

Il Milan continua una campagna acquisti importante, che sta coniugando esperienza e talento, certezze e garanzie a giocatori di prospettiva ma con una buona base. Modric e Ricci sono i simboli di queste due linee, con Jashari che sarebbe il fiore all’occhiello pronto a esplodere. Un po’ come doveva essere Charles De Ketelaere. I rossoneri sono pronti a spendere una cifra molto importante per lui, ma non aspetteranno oltre. In attesa poi di capire gli sviluppi e le decisioni sul fronte Xhaka. Allegri aspetta poi i rinforzi sugli esterni, a sinistra perderà Theo Hernandez e andrà sostituito a dovere.

Il terzino francese, destinato all’Al Hilal, era uno dei veterani in bilico o comunque con un futuro almeno da decifrare. C’era anche Mike Maignan, che sembrava diretto al Chelsea ma i club non hanno raggiunto l’accordo. E il portiere ex Lille stavolta può restare, magari con un rinnovo di contratto. L’altro nome è invece quello di Rafael Leao, che però dopo qualche sondaggio estero non è mai stato diretto fuori da Milanello. Anche per una questione di cifre, oltre al fatto che – come spiegato da Calciomercato.it un mese fa – non c’è una vera volontà di separarsi. Nel frattempo all’estero non hanno comunque spento i riflettori su di lui, resta un top player nel suo ruolo e con margini di crescita. E in Spagna sono tornati a tenerlo molto d’occhio, in particolare il Barcellona.

Il Barcellona non dimentica Leao: ok del portoghese, c’è il prezzo

Proprio il Barcellona di Flick è a caccia di un esterno importante da inserire in rosa, con il tassello che non è andato a posto con Nico Williams. Il campioncino basco ha rinnovato con l’Athletic, lasciando i blaugrana a bocca asciutta. Per questo i catalani sono stati costretti a riaprire il taccuino con la loro lista di nomi, che comprendono anche Luis Diaz e Rashford. Oltre a loro c’è appunto anche Rafael Leao, con dei termini già abbastanza definiti. Di sicuro lo è quello relativo alla clausola rescissoria: 150 milioni di euro.

Secondo ‘Sport’, l’opzione che porta al portoghese è sul tavolo del Barcellona grazie all’intermediazione di Jorge Mendes, che ha rapporti ottimi sia col calciatore che con il Milan. Che, stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo, potrebbe anche lasciarlo partire per una cifra che si staglia sui 70 milioni più alcuni bonus. Per il Barcellona sarebbe un’operazione molto più costosa di Luis Diaz e soprattutto Rashford, ma c’è la sensazione che possa ancora crescere di più rispetto agli altri due. Leao, c’è scritto, “sarebbe più che disposto a firmare” per i blaugrana. Al momento non è però una priorità per Flick.