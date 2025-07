Kean sostituto di Thuram? I 5 trasferimenti più onerosi dalla Fiorentina all’Inter

L’attaccante italiano è uno dei nomi individuati come possibile sostituto del figlio d’arte, in caso di addio: riscopri i 5 trasferimenti più onerosi tra le due società di Serie A

La polveriera in casa Inter, scoppiata in seguito all’eliminazione dal Mondiale per Club, rischia di generare ancora conseguenze. Lo sfogo di Lautaro Martinez al termine della partita con la Fluminense ha scatenato un effetto domino non indifferente. Nell’immediato post gara, anche il presidente Giuseppe Marotta ha parlato, puntando il dito su Hakan Calhanoglu.

Il turco era un nome già in uscita, che avrebbe potuto creare meno caos, rispetto ad altri profili per i quali poteva essere realmente indirizzata la sfuriata del capitano argentino. In poco tempo, però, si è riusciti ad approfondire il caso. La risposta del turco su Instagram ha portato al like di Marcus Thuram, che ha così reso più chiaro a tutti di essere dalla parte del centrocampista.

Anche Denzel Dumfries rientrerebbe nell’elenco dei possibili partenti, con una clausola rescissoria che attirerebbe il Barcellona. Ad oggi, però, è proprio il profilo di Thuram a generare più dubbi sulla sua permanenza. E, come vi abbiamo riportato, in caso di addio l’Inter avrebbe già in mente un sostituto: Moise Kean.

L’attaccante della Fiorentina ha sorpreso nella scorsa stagione con una serie di prestazioni di altissimo livello e oltre 20 gol realizzati in tutte le competizioni. La clausola rescissoria da 52 milioni valida per ancora 10 giorni, ha attirato le attenzioni dei nerazzurri e abbiamo quindi voluto ripercorrere i 5 trasferimenti più onerosi nella storia dalla Fiorentina all’Inter.

Sergio Battistini: il mediano che trionfò in nerazzurro

La nostra top 5, in ordine crescente di valore di mercato Transfermarkt, inizia con il passaggio nel luglio del 1990 di Sergio Battistini. Il mediano cresciuto calcisticamente nel Milan e vincitore anche di due trofei in Serie B con i rossoneri, si trasferì nel 1985 a Firenze. Dopo 5 anni in Viola, ritornò a Milano, ma sponda nerazzurra, per 3,6 milioni di euro (già al cambio con le lire).

In maglia Inter riuscì a conquistare due Coppe Uefa nel 1991 e nel 1994, prima di trasferirsi al Brescia. L’avventura durò solamente un anno, poi toccò allo Spezia e dopo un’altra stagione fu la volta del ritiro dal calcio. Con la maglia dell’Inter conta 13 gol in 156 presenze.

Nicola Berti: un simbolo in maglia Inter

Solamente due anni prima, nel 1988, per 3,70 milioni di euro (già calcolati al cambio) si trasferì all’Inter un giovane Nicola Berti. Dopo gli anni nel Parma, passa alla Fiorentina nel 1985, la stessa annata di Battistini. A differenza del compagno, approda in nerazzurro con due anni di anticipo e vincerà anche uno scudetto, una Supercoppa Italiana e una Coppa Uefa in più, avendo vestito la maglia interista fino al 1998.

Con l’Inter, infatti, disputerà ben 312 partite, realizzando anche 41 gol e 16 assist. Ancora oggi, è il 26° calciatore con più presenze nella storia nerazzurra. Dopo l’addio, passò al Tottenham, poi all’Alaves e chiuse la sua carriera in Australia, tutto nel giro di soli 2 anni.

Borja Valero: il talento spagnolo lascia Firenze

É il 2017 quando un nuovo figlio di Firenze, Borja Valero, firmò il suo passaggio all’Inter. Il terzo centrocampista centrale di questa classifica, ma ben 27 anni dopo Battistini. Tra tutti, lo spagnolo è quello che si è legato maggiormente alla Fiorentina, con tanto di tatuaggio sulla città di Firenze fatto per omaggiare un popolo che lo ha accolto nel 2012 dal Villarreal, per salutarlo 5 anni dopo.

In nerazzurro Borja Valero mostrerà a tutti il suo enorme talento, raggiungendo le 100 presenze e realizzando 5 gol. Non vincerà trofei, ma tra tutti i calciatori ricordati fin qui, lo spagnolo è il primo ad aver avuto una carriera ancora più speciale alla Fiorentina, piuttosto che in nerazzurro. Il suo passaggio per 6,5 milioni di euro lo pone al terzo posto della top 5, ma il suo attaccamento ai Viola lo riporterà a vestire la maglia gigliata nel 2020, prima di 2 anni al Lebowski e il ritiro nel 2023.

Matias Vecino: la garra uruguayana

Tanto per cambiare un centrocampista, ancora un centrale. Un’incredibile tradizione tra Fiorentina e Inter che ha coinvolto anche Matias Vecino. Qui, però, il prezzo del trasferimento lievita di molto. Il calciatore uruguayano passa in nerazzurro sempre nell’estate del 2017 come Borja Valero, ma lo fa per ben 24 milioni di euro.

Dopo il trasferimento dal Nacional alla Fiorentina e due prestiti a Cagliari ed Empoli, il giocatore trascorre due stagioni in maglia Viola, necessarie all’Inter per convincersi a fare questo investimento. In nerazzurro vincerà uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana. Resterà 5 anni a Milano, prima di passare alla Lazio dove ancora gioca oggi. Di questa top 5 è l’unico calciatore ancora in attività.

Francesco Toldo: la leggenda in porta

Al primo posto di questa classifica non poteva che esserci lui: Francesco Toldo. Una vera e propria leggenda tra i portieri italiani. Cresciuto nel Milan, nel 1993 si trasferisce alla Fiorentina, dove colleziona 336 presenze e vince un campionato di Serie B, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Oltre a essere eletto portiere nella stagione 1999/2000.

Nell’estate del 2001, un anno dopo la sua storica prestazione all’Europeo, si trasferisce all’Inter per 26,5 milioni di euro. In nerazzurro resterà ben 9 anni, fino al ritiro e vincerà di tutto. Nel palmares si contano 5 scudetti, 3 Coppe Italia, 3 Supercoppe e, ovviamente il Triplete del 2010. Una leggenda del calcio italiano.