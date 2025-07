Addio Thuram senza clausola: erede in Serie A e Juve avvisata

Situazione tesa all’interno dello spogliatoio dell’Inter dopo lo sfogo di Lautaro: non è escluso neanche un addio del francese, Marotta ha già il sostituto

L’Inter è in piena maretta per gli strascichi del postpartita di Inter-Fluminense. L’eliminazione è stata pesante, così come la prestazione negativa in campo, ma lo è stata di più la coda polemica di Lautaro Martinez davanti alle telecamere. L’invettiva del capitano è stata importante, senza destinatari salvo poi la specifica di Marotta su Calhanoglu. Anche se il turco potrebbe non essere stato sicuramente l’unico compagno a cui l’argentino si è riferito. Secondo alcuni non è fuori dal mirino neanche Marcus Thuram, protagonista di una seconda parte di stagione molto opaca. E colto da alcune immagini un po’ nervoso proprio con Lautaro dopo il primo gol subito a freddo dal Fluminense in maniera rocambolesca.

Qualcosa potrebbe essersi rotto e non a caso in questi giorni stanno circolando rumors di mercato sull’attaccante francese. Nonostante un chiarimento (anche) tra i due all’interno dello spogliatoio nerazzurro. Certo Thuram è uno dei giocatori con più mercato di tutta la rosa interista, con una clausola da 85 milioni di euro ma una bella coda di potenziali pretendenti. Il PSG e il Bayern Monaco lo osservavano molto da vicino, in Premier League pure piace e ci sono due squadre come Arsenal e Manchester United che cercano giocatori importanti in attacco. E Marotta, per non saper né leggere e né scrivere, avrebbe pure già individuato l’eventuale sostituto.

Inter, Thuram in bilico: Marotta ha in mente Kean

Marcus Thuram è un nome di cui si sta parlando molto negli ultimi giorni, con qualche possibile tensione interna e una valutazione importante sul mercato. Tutto è in divenire, ma l’Inter di certo non può farsi trovare impreparata. Per questo, come riporta ‘Il Giorno’, sul taccuino di Marotta c’è Moise Kean: un giocatore che piace molto, per caratteristiche e non solo. Anche perché il presidente nerazzurro ha una predilezione per i calciatori italiani su cui creare uno zoccolo duro. E anagraficamente risponde al profilo di giocatore chiesto da Oaktree.

Thuram ha una clausola da 85 milioni, ma c’è la possibilità che a viale della Liberazione accettino anche qualcosa in meno, ad esempio intorno ai 70 milioni. Più o meno quelli che la Juve potrebbe investire per Osimhen. E i bianconeri, come vi abbiamo raccontato, hanno fatto un sondaggio pure per lo stesso Thuram. Comunque un bel gruzzoletto, magari da reinvestire per lo stesso Kean che invece ha una clausola da 52 milioni esercitabile però entro la prima metà di luglio. E con l’Al Qadsiah che ha fatto sapere di essere disposto a pagarla. Per ora nessuna mossa concreta da parte dell’Inter per il giocatore della Fiorentina, ma la pista va tenuta d’occhio in caso di movimenti in uscita intorno a Thuram.