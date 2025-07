Inzaghi ci riprova, via dall’Inter per l’Al-Hilal

Il tecnico piacentino vorrebbe che alcuni dei suoi fedelissimi lo seguissero in Arabia: c’è uno di loro che ha possibilità più alte

L’Inter continua a muoversi in entrata, ha tanti radar accesi ma con gli occhi sempre attentissimi anche se non soprattutto in uscita. In queste ore è diventato ufficiale anche l’ingaggio di Bonny dal Parma, col francese che tornerà quindi subito a lavorare con Chivu. Un colpo importante a cui però dovranno seguire anche delle operazioni per alleggerire la rosa anche economicamente e soprattutto ringiovanirla. Non ci sono sostanzialmente incedibili ad eccezione di due o tre calciatori, ovvero Lautaro Martinez, Bastoni e Barella.

Gli ultimi due, tra l’altro, come vi abbiamo raccontato diverse settimane fa sono stati oggetto dei desideri di Simone Inzaghi che li avrebbe voluti anche all’Al Hilal. Ma entrambi hanno risposto picche. Il terzo nome era quello di Francesco Acerbi, che anche pochi giorni fa su Calciomercato.it abbiamo descritto come in bilico, al pari di Frattesi e Calhanoglu. Un po’ per il caos all’interno dello spogliatoio dopo il ko col Fluminense e lo sfogo di Lautaro Martinez, un po’ proprio per la questione anagrafica. Non a caso in difesa l’Inter ha messo nel mirino un altro del Parma, il classe 2006 Giovanni Leoni che piace molto anche a Juve e Milan (ma non solo).

Al Hilal-Acerbi, sondaggio di Inzaghi per il pupillo. E anche Bisseck è in uscita

L’interesse dell‘Al Hilal di Simone Inzaghi, appena uscito dal Mondiale per Club ai quarti per mano del Fluminense, con polemiche arbitrali annesse per un rigore assegnato e poi revocato ai sauditi, è rimasto intatto per Acerbi. A confermarlo anche ‘Sport Mediaset’, che conferma appunto un qualcosa di concreto: ci sarebbero stati già dei contatti, anche se allo stato attuale da archiviare come esplorativi. Ma la situazione del difensore 37enne legato alla pista araba va tenuta sicuramente sotto osservazione.

Con Inzaghi il rapporto è molto stretto, in nerazzurro lo ha rigenerato facendogli giocare forse le annate migliori in carriera nonostante un’età non più giovanissima. Il nome dell’ex Lazio, come già accennato non è l’unico che la società sta valutando come eventuale sacrificabile. Oltre ai nomi già citati c’è anche Valentin Carboni, che potrebbe andare incontro a un nuovo prestito. E poi Yann Bisseck, che come risulta a Calciomercato.it resta tra i cedibili in caso di offerte importanti. Il tedesco ha mercato in Premier League dove piace a Manchester United, Newcastle, Aston Villa e West Ham. Per l’Inter costa circa 30-35 milioni di euro.