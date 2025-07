Polveriera Inter, solo problemi dopo il Mondiale flop: nuovo faccia a faccia

Il Mondiale per club è alle spalle, ma non lo sono di certo le tensioni scoppiate in casa Inter a seguito del flop in America: non solo Calhanoglu, nuovo faccia a faccia con il calciatore nerazzurro.

La sconfitta contro la Fluminense ha scatenato dissapori all’interno dello spogliatoio nerazzurro. Lautaro Martinez ha manifestato il suo malcontento per l’atteggiamento di una parte dei suoi compagni di squadra. Forse in troppi hanno abbandonato la nave presto, senza nemmeno provarci.

A causa di infortuni o fastidi muscolari, in cinque hanno lasciato il raduno negli Stati Uniti durante il Mondiale per club. Frattesi è stato uno degli ultimi, ora seguito e tentato dall’Atletico Madrid. Prima ancora del centrocampista della Nazionale, Calhanoglu aveva lasciato gli States per tornare in Italia, dopo non esser stato mai utilizzato dal mister a causa di problemi fisici.

Dopo le parole di Marotta in tv, in cui sosteneva che Lautaro Martinez si riferisse proprio esplicitamente al centrocampista turco, è arrivata una risposta piccata dell’ex Milan. Chivu è dovuto intervenire per metterci una pezza.

Prima di ritornare in Italia è stata organizzata una riunione, un confronto diretto tra tutti i calciatori che hanno vissuto in prima persona la sconfitta contro la Fluminense. Ma non è finita qui. La dirigenza nerazzurra ora avrà un nuovo faccia a faccia per un secondo caso scoppiato nelle ultime ore: una foto sui social di Benjamin Pavard ha fatto infuriare i tifosi nerazzurri.

Pavard fa infuriare l’Inter: confronto in giornata

Tra i calciatori infortunati, almeno ufficialmente, c’era anche Benjamin Pavard. Chivu ha dovuto fare a meno del campione francese per via di un problema alla caviglia. Eppure, il ragazzo ha trovato tempo per giocare a padel in queste ore, postando persino una foto sui suoi social, assieme al compagno di nazionale Theo Hernandez.

Questa foto ha infastidito i tifosi dell’Inter, che si sono sentiti presi in giro visto la sua indisponibilità dichiarata per il Mondiale per club. Di certo con un infortunio non puoi rischiare di mettere a repentaglio il rientro giocando a padel in vacanza. Ed è dello stesso avviso anche la dirigenza nerazzurra, che vorrà capirci meglio. Infatti in giornata ci sarà un confronto tra l’Inter e Pavard a seguito di questo nuovo caso mediatico.

Oltretutto, l’esperienza dell’ex difensore del Bayern Monaco a Milano sembra essere agli sgoccioli. Il ciclo nerazzurro sembra essersi esaurito. Calhanoglu chiede la cessione; Pavard potrebbe lasciare quest’estate; occhio anche al futuro di Frattesi.