“Licenziamento per giusta causa”: bufera Inter, palla agli avvocati

Scoppia un nuovo caso nello spogliatoio dell’Inter: tifosi furiosi con il big nerazzurro

Oltre al rebus Calhanoglu e uno spogliatoio bollente dopo l’amara eliminazione dal Mondiale per Club per mano del Fluminese, scoppia anche il caso relativo a un altro titolarissimo dell’Inter.

Ci riferiamo nello specifico a Benjamin Pavard, ‘paparazzato’ in Sardegna in una partita di Padel in compagnia tra gli altri del connazionale Theo Hernandez, quest’ultimo a un passo dall’addio al Milan. Niente di strano visto che il difensore nerazzurro è in vacanza dopo la fine della stagione, se non fosse che l’ex Bayern Monaco aveva lasciato il ritiro negli Stati Uniti e il gruppo di Chivu per un infortunio alla caviglia.

Inter, Pavard infortunato e il Padel: la furia dei tifosi

Pavard, dopo aver giocato la gara d’esordio contro il Monterrey, aveva accusato un nuovo problema alla caviglia dolorante e lasciato gli USA qualche giorno più tardi, visto che non sarebbe stato recuperabile in tempo per il resto del torneo. La foto postata sui social mentre lo vedeva impegnato a giocare a Padel ha scatenato così la reazione dei tifosi dell’Inter, che hanno puntato il dito contro il nazionale francese accusando di poca professionalità.

Secondo me per #Pavard ci sono gli estremi per il licenziamento per giusta causa! Ma lo sapranno meglio gli avvocati dell’#Inter — Salvatore (@SaIvatorissimo) July 3, 2025

Quindi Pavard non avrebbe potuto giocare dopodomani un eventuale quarto di Mondiale per Club (a cui non ci siamo qualificati, perdendo decine di milioni, anche per il fatto che al posto suo giocava un 36enne a fine corsa, ma almeno professionista vero) però può giocare a padel… — Julian Ross (@JulianRoss79) July 3, 2025

Mi sveglio e leggo finalmente una bella notizia in casa Inter. È guarito Pavard, bene pic.twitter.com/kqFIkf7Hxz — Vittima di tricobullismo⭐️⭐️ (@Nando9687) July 3, 2025

I fan di pavard l’interista…

A do stanno stamattina???

Ehhh pavard meglio de Roberto Carlos 😡😡😡🤣🤣🤣 pic.twitter.com/6GmO6kR6BW — Mark (@Mark33846202) July 3, 2025

Pavard gioca a Padel con caviglia #dolorante da 2 mesi e gli eroi mascherati continuano a deresponsabilizzare i poveri #patatini cercando di dare la colpa a chi, da 1 mese, non c’è più. Poveri #cucciolotti — Wazza (@WazzaInter) July 3, 2025

Considerando il rapporto costo a bilancio/rendimento e centralità nel progetto, Pavard andrebbe inserito di diritto nella lista dei cedibili.#IMInter — Nunzio Corrasco (@ncorrasco) July 2, 2025

io che ho una certa esperienza sui campi da padel vi dico che è lo sport perfetto per chi ha dolori alla caviglia…

tutti quei cambi direzione sono assolutamente terapeutici..

bravo Pavard che lo ha fatto per la maglia.. — Giux (@GiuxInter) July 3, 2025

Ricordiamoci però che Lautaro ha fatto male ad incazzarsi.

Qui purtroppo, tolti pochissimi, è venuta meno la disciplina e la serietà.

Una foto del genere per me sarebbe sufficiente per convocarlo e chiedergli spiegazioni. https://t.co/2lWl2Qx7NY — Duca Andrea (@DucaAndrea85) July 2, 2025

Pavad nel mirino quindi dei tifosi, che non hanno risparmiato critiche e attacchi a ‘Benji l’interista’ per quanto successo nelle ultime ore. Giorni bollenti in casa Inter, con l’uscita social del difensore francese che va a gettare altra benzina sul fuoco in un momento delicato per la squadra vicecampione d’Europa.