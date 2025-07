Inter, bufera Lautaro-Calhanoglu: “Marotta ha fatto una caz…”

Schermaglie e polemiche all’Inter dopo l’eliminazione dal Mondiale per club: ambiente infuocato, nel mirino della critica anche il presidente Marotta

Clima incandescente in casa Inter dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club per mano del Fluminense. Niente riscatto per i nerazzurri dopo la tremenda delusione in Champions League, con Lautaro Martinez e compagni che devono arrendersi contropronostico ai brasiliani.

Al termine della sfida con il Fluminense è sfociata la rabbia del capitano nerazzurro, che si è scagliato contro la squadra e in particolare con Calhanoglu come rivelato dal presidente Marotta. La risposta del regista turco non si è fatta attendere, buttando benzina sul fuoco sul clima di tensione nello spogliatoio.

Anche le dichiarazioni di Marotta non hanno convinto tifosi e addetti ai lavori, con Emiliano Viviano che non va giù per il sottile nel commentare l’uscita del numero uno interista: “Marotta ha fatto una c… facendo il nome di Calhanoglu“, chiosa l’ex portiere a ‘Tv Play’.

Inter, Viviano punta il dito contro Marotta: “Al posto di Lautaro sarei furioso”

Viviano rincara la dose sul presidente nerazzurro e sulla società dopo caos post Mondiale: “Fossi stato in Lautaro Martinez, oggi sarei furioso con Marotta. Come si permette di indicare con chi ce l’avessi in Tv? Non mi è piaciuta neanche la risposta di Calhanoglu. La realtà è che la società Inter ha fatto solo debiti in questi anni”.

Sulla bufera in casa Inter si è soffermato anche un grande ex nerazzurro come Walter Zenga: “Mi viene da pensare che Marotta abbia fatto il nome di Calhanoglu per far sì che si vada verso la decisione di una cessione del turco. Altrimenti non vedo perché un presidente precisi il discorso del capitano”, le parole di Zenga ai microfoni di ‘Tv Play’.