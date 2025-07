Lautaro-Thuram, ne resta uno solo: scelta a sorpresa

L’Inter deve fare i conti con le possibili cessioni dei suoi big. Beppe Marotta è chiamato a prendere la decisione migliore

E’ un’estate rovente per l’Inter di Beppe Marotta. Dopo la sconfitta pesantissima contro il Psg, i nerazzurri hanno dovuto fare i conti con un periodo più che complicato.

Con la separazione da Simone Inzaghi, si è reso inevitabile ripartire da un nuovo allenatore. Cristian Chivu, così, è arrivato a Milano dopo il no del Como per Cesc Fabregas.

Con l’ex Parma, i vice campioni d’Europa sono, dunque, volati negli Stati Uniti per giocare il Mondiale per Club, ma la corsa si è subito fermata agli Ottavi di finale. La sconfitta inattesa contro il Fluminense non ha fatto altro che certificare come il 5 a 0 non sia stato ancora dimenticato e che i problemi da risolvere per Beppe Marotta siano davvero parecchi. Il presidente dei nerazzurri deve chiaramente trovare la soluzione al caso Calhanoglu, ma il Galatasaray non appare intenzionato ad accontentare le richieste dell’Inter.

Inter, non solo Calhanoglu: via un altro big, ecco la scelta

Tra I big in partenza, però, non c’è solo Hakan Calhanoglu. Vanno valutate anche le posizioni di Sommer, richiesto sempre dal Galatasaray, e di Davide Frattesi. Ma la preoccupazione più grande dei tifosi dell’Inter è legata alla possibile partenza di uno tra Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Il caos che si è scatenato dopo le dichiarazioni dell’argentino, che davanti ai microfoni ha puntato il dito contro la squadra, sembra dover portare ad una cessione eccellente, oltre a quella di Calhanoglu. Così su X, la redazione di Calciomercato.it, ha chiesto quale big sacrificherebbe in questa sessione di mercato.

Il giocatore più votato, un po’ a sorpresa, è stato Marcus Thuram. L’attaccante francese, reduce da un finale di stagione non proprio convincente, ha raccolto il 36,1% delle preferenze, precedendo il compagno di reparto Lautaro Martinez, che si è fermato al 27,8%. La coppia sembra, dunque, poter scoppiare.

Percentuali più basse per gli altri due calciatori proposti: Bisseck ha totalizzato il 20,6% delle preferenze; Dumfries, infine, non è andato oltre il 15,5%. Ma sull’olandese bisogna fare attenzione: