Galliani e la passione per Lautaro: “Come Pippo Inzaghi. Due grandi colpi del Milan” | ESCLUSIVO

Le dichiarazioni del figlio dell’ex Amministratore delegato del club rossonero. Ecco cosa ha detto a Ti Amo Calciomercato

Gianluca Galliani ospite a Ti Amo Calcio, programma YouTube di Calciomercato.it. Il figlio di Adriano, entrato nel mondo del Fantamaster, ha parlato tanto di fantacalcio, ma non sono mancate delle battute sul Milan.

Sul possibile colpo Retegui si è così espresso: “E’ un giocatore che ha avuto qualche infortunio, ma è integro ed è molto forte. Sono un tifoso del Milan così come del Monza, posso dire che sono sereno per quanto riguarda i colori rossoneri perché è stata migliorata l’area sportiva. Stimo tantissimo Massimiliano Allegri e Igli Tare, che sono due grandissimi acquisti. Possono fare la differenza”.

Galliani ha chiaramente un legame forte con diversi giocatori: “Ho un bel rapporto con tanti – prosegue -, molti ce li ho nel cuore, anche per questo è difficile citarne qualcuno. Sono un po’ come fratelli, visto che mio padre viene spesso considerato un padre da loro. Ho sempre evitato di uscire con i ragazzi per non creare imbarazzi”

Galliani: “Napoli stra-favorito per lo Scudetto”

Continuando a parlare del Milan, chiamato a riscattare una stagione fallimentare, chiusa all’ottavo posto, Galliani non esclude la possibilità di vedere i rossoneri trionfare, ma i favoriti sono altri: “Passare dall’ottavo posto allo Scudetto è impegnativo. Non lo escludo, ma non posso dire che il Milan lotti per il titolo. Il Napoli certamente parte stra-favorito perché è campione d’Italia e perché si sta rafforzando”.

“Ci sono squadre fortissime – prosegue Galliani -, ma è vero che sarà una stagione particolare in cui verranno mescolate le carte considerando i tanti cambi in panchina. Aspettiamo però di capire come saranno le squadre dopo il calciomercato. Va detto inoltre che giocare una volta a settimana può aiutare, non mi sento però di sbilanciarmi. E’ nel dna del Milan di passare dal decimo al primo posto, ovviamente ci spero”.

Poi arriva una battuta sull’attaccante che più ammira in Serie A: “Ho una passione per Lautaro Martinez – rivela Gianluca Galliani -. E’ un leader, mi piace tantissimo, nonostante sia dell’Inter. Avevo un amore simile per Pippo Inzaghi, tanto che andavo a giocare con la maglia della Juventus. Per Martinez ho una passione uguale”.

La chiusura dell’intervista è dedicata ad un aneddoto proprio su Inzaghi: “Avremmo dovuto giocare a Firenze – conclude Galliani -, io ero seduto accanto a Pippo e mi dice ‘guarda, li ho studiato e il terzino sinistro sbaglia sempre il fuorigioco, vedrai che faccio due gol’ e così fu. Inzaghi studiava gli avversari come nessuno”.