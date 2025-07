Gianluca Galliani entra in FANTAMASTER: un nuovo capitolo per le piattaforma sul fantacalcio

Importanti novità per una delle piattaforme leader per il fantasy game più famoso tra gli appassionati di calcio in Italia

FantaMaster annuncia l’ingresso dell’imprenditore Gianluca Galliani nella DigitalGoal, società proprietaria della piattaforma, segnando un momento cruciale per lo sviluppo strategico della tech company maltese, specializzata in soluzioni innovative per il fantasy football e per la comparazione quote nel settore del betting.

L’arrivo di Galliani rappresenta un punto di svolta per FantaMaster, che potrà ora contare sull’importante esperienza e sulle competenze commerciali di un professionista che ha saputo coniugare con successo tecnologia, intrattenimento, e sport in 30 anni di carriera imprenditoriale.

La DigitalGoal si posiziona sul mercato come azienda ad alto tasso di innovazione che utilizza le nuove tecnologie, inclusa l’intelligenza artificiale, per sviluppare prodotti di eccellenza apprezzati da milioni di utenti.

FantaMaster accoglie Gianluca Galliani: la grande novità

FantaMaster è una delle piattaforme leader per il fantacalcio in Italia e conta oggi oltre 2,5 milioni di utenti registrati, oltre un milione di utenti attivi ogni mese e oltre 350.000 followers sui canali social.

Gianluca Galliani è un imprenditore che opera nel mondo dell’intrattenimento e della tecnologia, con un track record di successi imprenditoriali significativi.

CEO & Co-Founder di Seven Music Entertainment dal 2001, per oltre 16 anni è stato editore televisivo di Rock TV e Hip Hop TV in esclusiva per Sky Italia, organizzando grandi eventi e produzioni per multinazionali come Tim, Heineken, Pepsi, Jack Daniel’s e Vodafone.

È stato CEO & Co-Founder di Pladway, la piattaforma Fullstack Programmatic di Digital Out Of Home (DOOH) che in pochi mesi è diventata leader in Italia, rappresentando una case history unica nel panorama mondiale della pubblicità in esterna, successivamente acquisita da Voilàp Holding nel 2020.

Dal 2021 è membro del CDA e socio insieme a Netith di Noisefeed, la piattaforma di Big Data, punto di riferimento nel calcio professionistico mondiale, che contiene il più grande database sugli infortuni dei calciatori professionisti e che vanta tra i propri clienti le più grandi federazioni internazionali e i più importanti club di tutto il mondo.

Galliani vanta una conoscenza unica del mondo del calcio, avendo vissuto dall’età di 9 anni al fianco di suo padre Adriano Galliani una delle più grandi carriere dirigenziali della storia del calcio mondiale, con 29 trofei conquistati tra cui 5 Champions League con l’AC Milan.

Galliani si unirà ai due fondatori della DigitalGoal, Pasquale Puzio, CTO & Co-Founder nonché ideatore dell’app FantaMaster e Marco Polidori, CEO & Co-Founder dell’azienda. Insieme hanno costruito un team che ha già dimostrato di poter raggiungere risultati di eccellenza sul mercato.

Le prime dichiarazioni: forte emozioni per l’approdo su FantaMaster

Marco Polidori, CEO e Co-Founder della DigitalGoal, commenta: “L’ingresso di Gianluca nella nostra compagine societaria rappresenta un momento storico per FantaMaster. La sua esperienza nel mondo della tecnologia, unita alla profonda conoscenza del calcio e alle sue comprovate capacità commerciali, completerà perfettamente il nostro team. Siamo consapevoli della qualità dei nostri prodotti digitali e siamo convinti che grazie al supporto di Gianluca riusciremo a valorizzare FantaMaster come merita.”

Gianluca Galliani dichiara: “Da sempre, nel mio percorso imprenditoriale, ho cercato di coniugare l’amore per la tecnologia con le mie passioni personali. Chi mi conosce bene sa quanto sia patito di fantacalcio e in FantaMaster ho trovato la piattaforma tecnologicamente più avanzata sul mercato, con un alto utilizzo di dati e di intelligenza artificiale.

Questo aspetto mi ha fatto appassionare profondamente alla piattaforma prima di tutto come Fantallenatore e ora anche da imprenditore. Ringrazio sentitamente Pasquale, Marco e tutto il team per avermi accolto con calore e grande professionalità, sono sicuro che raggiungeremo risultati importanti insieme.”