Nuno Tavares resta nel mirino della Premier League: la Lazio fissa il prezzo | CM.IT

Nuno Tavares rimane in bilico alla Lazio ed è uno dei biancocelesti più richiesti sul mercato. Le ultime di CM.IT

A Rimini è ufficialmente iniziata la sessione estiva di calciomercato. Si preannuncia un’altra finestra di trattative piuttosto calda, con tanti nomi chiacchierati anche in Serie A. Uno dei big che stanno attirando su di sé le attenzione di club italiani ed esteri è Nuno Tavares della Lazio.

Nella stagione 2024-2025, la sua prima in biancoceleste, Tavares ha concluso con un bottino piuttosto importante: in 30 presenze infatti, nonostante i problemi fisici che lo hanno tormentato a fine campionato, l’ex Arsenal è riuscito a mettere a referto ben 9 assist, contribuendo in modo significativo all’annata della squadra di Baroni soprattutto nella prima parte di stagione.

Nuno Tavares è così finito nel mirino della Premier League e, come appreso da Calciomercato.it, piace soprattutto a West Ham e Leeds. Entrambe le società inglesi stanno monitorando la sua situazione. La Lazio, dal canto suo, ha già fissato il prezzo per la cessione.

Calciomercato, la Lazio fissa il prezzo: 20-25 milioni per Nuno Tavares

Stando alle ultime informazioni raccolte dalla nostra redazione, la richiesta del club di Lotito per il trasferimento in estate di Nuno Tavares è di 20-25 milioni di euro.

Nuno Tavares, classe 2000, è stato appena riscattato dall’Arsenal, diventando a titolo definitivo un calciatore della Lazio che detiene ora il 100% del suo cartellino. Lotito non fa sconti, soprattutto ai ricchi club della Premier: serviranno oltre 20 milioni per strappare il terzino portoghese e portarlo subito via dalla Serie A.