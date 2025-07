La Juve ribalta l’attacco: super colpo dopo David, scelta fatta

Decisione presa sul nome del grande bomber che dovrà far compiere un salto di qualità al reparto avanzato bianconero

Negli ultimi giorni e in queste ore la Juventus è grande protagonista sul mercato. Come raccontatovi da Calciomercato.it, i bianconeri hanno finalmente in pugno Jonathan David.

Semaforo verde per il venticinquenne il 30 giugno svincolatosi dal Lille: “Il pressing del Dg Comolli è andato a buon fine – abbiamo scritto stamattina presto – Trovata anche un’intesa di massima con l’entourage sulle commissioni e il bonus alla firma“.

🇨🇦 #Juventus fuori dal Mondiale, ma che potrebbe consolarsi con Jonathan #David: pressing costante sul giocatore, ridotta la distanza su bonus alla firma e commissioni. Filtra sempre più fiducia per la fumata bianca 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/nYFQkmf2gh — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 1, 2025

La Juve aveva già raggiunto un accordo sull’ingaggio: circa 6 milioni di euro netti più bonus per un contratto pluriennale. L’arrivo di David mette a serio rischio la conferma di Kolo Muani attraverso un nuovo prestito (con annesso obbligo di riscatto, come vuole il PSG). Il club di Exor è infatti intenzionato a prendere una prima grande punta: prima, però, la cessione di Dusan Vlahovic.

A proposito di prima punta, Calciomercato.it ha fatto un sondaggio su X chiedendo ai tifosi juventini proprio “su quale altro bomber dovrebbe puntare la Juve?”. Hanno preso pochissimi voti Jackson (7,8%, il meno votato di tutti) del Chelsea e Benjamin Sesko (9,5%) del Lipsia.

Grande bomber per la Juve: Osimhen stravince su Gyokeres

Tra i quattro c’era anche il nome di Gyokeres, come anticipato da CM.IT il sogno di Comolli e soci. A sorpresa ma non troppo, lo svedese non è giunto primo nel nostro sondaggio: ha preso il 20,7%, una distanza abissale da Victor Osimhen.

📊 MOMENTO SONDAGGIO! Jonathan #David è vicinissimo alla #Juventus, ma i bianconeri non sembrano volersi fermare per rinforzare l’attacco. Su quale altro bomber dovrebbero puntare? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 2, 2025

Il nigeriano ha vinto, o meglio dire stravinto: 62,1% di voti per il bomber di rientro al Napoli dopo l’annata in prestito al Galatasaray. Per la stragrande maggioranza degli juventini, la dirigenza dovrebbe puntare su di lui per far compiere il salto di qualità all’attacco.