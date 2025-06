Juventus, clausola e scambio: ecco il nuovo difensore per Tudor

La Juve fragile nelle retrovie: Tudor chiede rinforzi alla dirigenza bianconera nel reparto difensivo

Scatta il campanello d’allarme alla Juventus dopo la ‘scoppola’ rimediata al Mondiale per Club con il Manchester City e in attesa dello scontro negli ottavi contro un’altra big del calibro del Real Madrid.

Le cinque sberle rimediate a Orlando preoccupano Tudor, ma in generale tutta la dirigenza bianconera considerando la fragilità difensiva mostrata dalla ‘Vecchia Signora’. Contro il Real peraltro mancherà Savona: per il giovane difensore Mondiale finito e almeno due mesi di stop per l’infortunio rimediato giovedì con il City.

Tudor ha gli uomini contati nel reparto arretrato, anche perché Bremer non è ancora pronto per scendere in campo dopo il lunghissimo stop per la rottura del crociato del ginocchio. Scelte obbligate quindi per l’allenatore croato contro il Real Madrid, che potrebbe ripescare Gatti dal primo minuto anche se il difensore italiano non è al meglio della condizione.

Calciomercato Juve, c’è Lucumì per la difesa: Miretti e Mbangula nell’affare col Bologna

Di riflesso, i problemi evidenziati dalla Juventus in difesa indurranno ovviamente i dirigenti bianconeri a muoversi sul mercato per rimpolpare adeguatamente il reparto in vista della prossima stagione. Oltre all’attacco, anche il settore difensivo ha bisogno di interventi importanti e in questo senso il Dg Comolli si sta già muovendo per consegnare dei nuovi tasselli a Tudor in grado di alzare il livello della squadra.

Il preferito del tecnico è Balerdi, giocatore che ha già allenato al Marsiglia ma sul quale c’è però il muro del sodalizio francese. Resta in lizza anche il baby Leoni, anche se in questo caso la concorrenza è agguerrita ad iniziare dal Milan. Negli ultimi giorni, intanto, la Juve sta valutando attentamente anche il profilo di Jhon Lucumì, che ha una clausola da 28 milioni di euro – valida fino al 10 luglio – nel contratto con il Bologna. I felsinei oltre a Beukema non vorrebbero privarsi anche del colombiano (sondato anche da Inter e Roma in Italia) e non fanno sconti sul cartellino.

La ‘Vecchia Signora’ per abbassare la cifra cash di Lucumì potrebbe allora mettere sul piatto alcune contropartite gradite al Bologna. Al Ds emiliano Sartori piace Miretti (in prestito nell’ultima stagione al Genoa), oltre a Mbangula con la Juve che non ha ancora chiuso la trattativa con il Nottingham Forest per il belga visto il rifiuto di Weah.