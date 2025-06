Napoli, a inizio settimana il terzo colpo per Conte

I campioni d’Italia provano ad accelerare nuovamente, nei prossimi giorni può arrivare un altro rinforzo

Nell’attuale campagna acquisti, c’è grande attesa e curiosità per le prossime mosse del Napoli. I partenopei, campioni d’Italia in carica, provano a rinforzarsi per cercare la conferma in campionato e per ritagliarsi un ruolo da protagonisti in Europa. Sono diverse le operazioni che gli azzurri stanno provando a definire, come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it

Napoli abbastanza vicino a Noa Lang, per il quale si è registrata una accelerata decisa, l’accordo con il Psv Eindhoven si avvicina. A breve gli azzurri potrebbero finalizzare il colpo, mentre continuano a trattare per Nunez e Lucca, per i quali la svolta potrebbe essere la cessione di Osimhen. Ma il prossimo innesto potrebbe essere Juanlu, laterale del Siviglia che si sta seguendo da un po’. In Spagna in giornata riferivano addirittura di visite mediche già fissate. La situazione non è ancora instradata in maniera così positiva, ma si avrà un quadro più chiaro a inizio settimana, quando la trattativa con gli andalusi potrebbe giungere a conclusione. Il Napoli continua a insistere e avrebbe buone possibilità di trovare un’intesa, vi terremo aggiornati.