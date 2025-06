Lazio, ipotesi dimissioni per Sarri? Ecco come stanno le cose, per ora | CM.IT

Giorni difficili in casa biancoceleste per quanto riguarda l’impossibilità di fare mercato nella sessione estiva

La Lazio del presidente Claudio Lotito vive una situazione decisamente complicata dopo le notizie uscite relativa all’indice di liquidità, e non solo, che frena qualsiasi operazione in entrata.

La società biancoceleste avrebbe sforato tre parametri FIGC sull’indice di liquidità, l’indicatore di bilancio e costo del lavoro allargato al primo trimestre fino al 31 marzo. In questo modo, i capitolini non potrebbero operare fino a settembre, lasciando così la rosa immutata in vista dell’inizio della prossima stagione, al netto delle cessioni ovviamente.

Si parla, e molto, infatti del forte interesse per Nicolò Rovella da parte dell’Inter, in caso di addio di Hakan Calhanoglu tentato dal ritorno in patria al Galatasaray. Il mediano ex Juventus ha una clausola rescissoria pari a 50 milioni di euro, ma Lotito ha già fatto chiaramente capire di non volersi privare del giocatore, a meno che non venga pagata, appunto, la clausola. E in quel caso non ci sarebbe nulla da fare.

Ieri la Lazio ha diramato un comunicato ufficiale per fare chiarezza e tranquillizzare i propri tifosi dopo le ultime indiscrezioni circolate: “In merito alle notizie diffuse oggi da alcuni organi di stampa in modo fuorviante sulla situazione economico-finanziaria della Società, si ritiene doveroso precisare che non esiste alcun motivo di preoccupazione. La S.S. Lazio dispone di risorse proprie e di una struttura gestionale consolidata, che da oltre vent’anni affronta ogni passaggio con lucidità, responsabilità e rigore”. Ma, nel frattempo, le voci corrono e riguardano anche l’allenatore Maurizio Sarri.

Lazio, Sarri pensa alle dimissioni? Ecco come stanno le cose

Tornato alla Lazio dopo l’addio del marzo 2024, l’allenatore si è detto pronto a ricominciare e a dare nuove soddisfazioni ai supporter. Adesso, però, c’è da scontrarsi con queste difficoltà non propriamente attese. E si vocifera anche di possibili dimissioni dopo neanche un mese dalla firma del contratto.

Stando alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, Sarri non è per niente felice, per usare un eufemismo, di quello che sta succedendo e si aspettava cose decisamente diverse. Ad oggi, però, l’addio immediato alla panchina biancoceleste non viene contemplato. Per ora. Ma le riflessioni su quello che sta succedendo proseguono, inevitabilmente. E le parti si incontreranno a breve. Di certo, Lotito dovrà fare il massimo per cercare di convincerlo della bontà delle sue intenzioni. Questa la situazione allo stato attuale, non sono esclusi colpi di scena se la situazione dovesse precipitare. Vi terremo aggiornati.