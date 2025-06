Bufera in Serie A, violate tre regole: bloccato il mercato del top club

Scoppia il caso nel campionato italiano, con una squadra costretta a dover fare marcia indietro: non è stata detta tutta la verità al mister

Mentre il calciomercato infiamma le maggiori piazze italiane, con gli acquisti di De Bruyne e Modric pronti a vestire le maglie di Napoli e Milan, esplode il caso su un altro top club che dovrà restare a secco di innesti fino a settembre.

A luglio, però, cambieranno le norme FIGC e potrebbero aprirsi spiragli. Altrimenti sarà necessaria una capitalizzazione da parte del proprietario. Ad oggi, però, il mister è stato tranquillizzato: non era a conoscenza di tutta la verità.

Lazio, calciomercato bloccato: Sarri sapeva mezza verità

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, nelle ultime ore Claudio Lotito ha voluto rassicurare Maurizio Sarri in merito al calciomercato della Lazio, che stando alle regole attuali resterà bloccato fino al mese di settembre.

Infatti, il club biancoceleste avrebbe sforato tre parametri FIGC sull’indice di liquidità, l’indicatore di bilancio e costo del lavoro allargato al primo trimestre fino al 31 marzo. Un problema che si ripercuote sul calciomercato della società capitolina: niente acquisti fino a settembre. Servirebbe un pronto intervento per risanare i problemi finanziari entro il semestrale fino al 30 settembre. Questo potrebbe alleggerire il blocco e permettere alla Lazio di fare mercato, anche se in ritardo.

Ad ogni modo, le regole FIGC cambieranno nel mese di luglio e la Lazio sarà obbligata a risanare solo una delle tre voci (costo del lavoro allargato). Ciò non cambia che il mercato in entrata sarà totalmente bloccato e Lotito dovrà vendere pezzi pregiati, motivo per il quale si tratta della cessione di Rovella verso l’Inter, dell’addio di Tavares e altri calciatori che non rientrerebbero più nei piani.

Nel frattempo, il quotidiano romano sostiene che Sarri sapesse solo in parte la verità sulla situazione a bilancio della società. Lotito ha tranquillizzato il tecnico. Dopo il 30 giugno bisognerà mettere a bilancio qualche cessione dei tesserati biancocelesti. Non è esclusa la possibilità che il presidente possa versare una ricapitalizzazione dal 1 luglio 2025.