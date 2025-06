Inter-Rovella e non solo: trequartista a sorpresa per i nerazzurri

Il club milanese alle prese con diverse trattative, l’analisi su ‘TiAmoCalciomercato’

Mentre in campo, l’Inter di Chivu si prepara a un match fondamentale, quello contro il River Plate, per il passaggio del turno agli ottavi di finale del Mondiale per Club, fuori dal terreno di gioco sono tanti i fronti di mercato che vedono impegnati i nerazzurri. Molte le situazioni da valutare, sia in entrata che in uscita.

Attenzione al centrocampo, con la possibile uscita di Calhanoglu e la ricerca di un erede all’altezza. Ma come abbiamo raccontato su Calciomercato.it, questo aspetto in particolare non si annuncia facile, con Ederson e Rovella, nomi per i quali l’Inter spinge particolarmente, che sembrano affari in salita, per le richieste elevate di Atalanta e Lazio.

Di questo e altri argomenti abbiamo parlato diffusamente su ‘TiAmoCalciomercato’, in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, con la nostra direttrice Eleonora Trotta, con Carlo Roscito e con Giorgio Musso. Quanto a Rovella, sono confermate le indicazioni secondo cui per portarlo via dalla Lazio bisognerebbe pagare una clausola da 50 milioni di euro, una cifra al momento fuori portata per l’Inter, anche se si potrebbe trattare anche per 40 milioni di euro più bonus. Il giocatore, di suo, non vorrebbe partire, trovandosi bene nella Capitale, ma una offerta importante dei nerazzurri potrebbe farlo vacillare.

Inter, più fantasia con Arda Guler sulla trequarti

Per l’Inter, però, ci sarebbe la possibilità di cambiare modulo, mettendo più fantasia nella manovra offensiva, virando sul 3-4-2-1, come variazione rispetto al 3-5-2 che da tanti anni è lo schieramento standard. L’Idea in merito sarebbe tornare su Arda Guler.

A lungo, si è guardato verso il Real Madrid inseguendo la suggestione Nico Paz. Ma ora il nome del turco torna d’attualità. E’ ancora un giocatore molto giovane, carta di identità e qualità risponderebbero ai requisiti di Oaktree per una squadra forte e sostenibile. Da capire quali saranno le intenzioni del Real, in cui, nel reparto avanzato, si è aggiunto anche Mastantuono. Di sicuro, l’Inter dovrà effettuare investimenti importanti, tra centrocampo e attacco e ci sarà molto da lavorare.