Acquisto record e Gyokeres in Serie A: game over Juve

Sogno dei bianconeri e della Premier, l’attaccante svedese ha una nuova pretendente in Italia

Dopo 97 gol e 28 assist in 102 presenze con la maglia dello Sporting Clube de Portugal, Viktor Gyokeres è pronto a spiccare il volo verso palcoscenici più prestigiosi. Arrivato alla rottura con i lusitani dopo che la dirigenza ha negato l’esistenza di un patto che avrebbe consentito la cessione del bomber a 60 milioni di euro più bonus, l’attaccante svedese continua ad essere uno dei nomi più contesi sul mercato europeo.

Come raccontato nei giorni scorsi, la Premier League e l’Arsenal restano le mete preferite del Cannibale, che ha da tempo raggiunto un’intesa con i Gunners. Il club londinese resta ovviamente in pole position per il 27enne di Stoccolma, ma, visti i tira e molla dello Sporting, si è cautelato riattivando anche i colloqui per Benjamin Sesko. In Italia, vi abbiamo con largo anticipo parlato dell’interesse della Juventus, ma qualcosa si sta muovendo anche su altri fronti.

Milan su Gyokeres: ecco il piano di Tare

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, dopo aver operato alacremente sul fronte cessioni, la dirigenza del Milan sarebbe pronta a stanziare una cifra record per il nuovo attaccante, anche a costo di farlo diventare l’acquisto più caro della zona rossonera. Ecco perché, secondo la rosea, in cima alla lista di Igli Tare figurerebbe il nome di Gyokeres.

L’ex Coventry City rappresenta, ovviamente, il sogno. Arrivare a dama è una missione difficile, quasi impossibile e non solo per le elevate cifre dell’operazione. La mancata partecipazione alle coppe europee dei rossoneri potrebbe rappresentare un aspetto dirimente nel buon esito di una ipotetica trattativa.

Già in passato, infatti, il bomber scandinavo ha declinato le avances del Manchester United nonostante la presenza del suo mentore Ruben Amorim, proprio in virtù delle sue ambizioni di giocare la Champions League da protagonista.