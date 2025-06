Juventus, rinvio a giudizio e nuova penalizzazione? C’è la data

Non c’è pace per il club torinese, scatta il nuovo allarme: ecco quali sono i rischi e i potenziali effetti sulla classifica

Ore importanti in campo e sul mercato per la Juventus, senza ombra di dubbio. Sul terreno di gioco, i bianconeri vanno a caccia del primo posto nel girone nel Mondiale per Club, potendo contare su due risultati su tre nella sfida di stasera contro il Manchester City. Il piazzamento potrebbe essere fondamentale per il prosieguo del torneo, ovviamente. E intanto, Damien Comolli è al lavoro per rinforzare la rosa per permetterle di puntare allo scudetto nella prossima stagione.

La Juventus può puntare a monetizzare con diversi addii, numerose le cessioni in programma per racimolare più risorse possibili. Per poi, quindi, andare all’assalto di acquisti di rilievo. Dopo l’addio di Vlahovic, sarà la volta del nuovo bomber, uno dei punti cardine in tutta la sessione di trasferimenti.

Ma se da un lato la Juventus vuole mettersi alle spalle le ultime stagioni difficili e tornare a competere per il primato, dall’altro deve guardare ancora con apprensione al recente passato e in particolare a nuovi sviluppi giudiziari che potrebbero pesare. Il club potrebbe essere soggetto a un nuovo processo sportivo, gli scenari lasciano un po’ di preoccupazione.

Juventus, nuovo filone dell’inchiesta Prisma: si decide il 5 settembre

I conti della Juventus con la giustizia non sarebbero infatti ancora del tutto esauriti. Come ricordato infatti da ‘Ius101.it’, è ancora pendente per il club la posizione relativa ad ulteriori filoni dell’inchiesta Prisma.

Si parla nello specifico di quelli relativi al bilancio chiuso il 30 giugno 2022 e quello chiuso il 30 giugno 2023, dato che il precedente processo sportivo per le plusvalenze e la manovra stipendi riguardava l’operato del club fino al 2021. Le indagini preliminari su tali filoni sono state concluse, al momento non si hanno notizie certe ma la faccenda non può ritenersi ancora archiviata.

Fino al 5 settembre, c’è ancora la possibilità, per il PM, di richiedere il rinvio a giudizio. A quel punto, la Procura Federale FIGC non potrebbe far altro che richiedere gli atti e aprire un altro fronte sulla giustizia sportiva. Con un eventuale nuovo processo, la Juventus rischierebbe un’altra penalizzazione in classifica e, vista l’eventuale recidiva, questa potrebbe anche essere superiore ai 10 punti comminati nel 2023.