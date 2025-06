Juventus, porte chiuse in Spagna: offerta rispedita al mittente

Proposta economica rifiutata, servirà alzare le cifre per arrivare all’obiettivo di mercato: le ultime

Dopo aver preso confidenza con il mondo Juventus, per Damien Comolli è il momento di accelerare. Il club bianconero inizia a organizzarsi concretamente per entrate e uscite, per far quadrare i conti dal punto di vista economico e tecnico, per lanciarsi verso una prossima stagione in cui l’ambizione sarà essere protagonisti su tutti i fronti.

Abbiamo raccontato, sulle pagine di Calciomercato.it, del piano di cessioni per monetizzare il più possibile, anche con talenti della Next Gen. Tra gli addii in previsione, un discorso a parte, logicamente, va fatto per Vlahovic, che deve liberare spazio salariale e in squadra per il nuovo bomber. Sviluppi da valutare con attenzione nei prossimi giorni, nel frattempo però i bianconeri provano a piazzare il prima possibile qualche affare. Ma c’è stato un no piuttosto deciso a una proposta di Comolli.

Secondo il ‘Diario De Navarra’, quotidiano di Pamplona, la Juventus avrebbe presentato una offerta da 15 milioni di euro per Boyomo. Il francese, classe 2001, è un difensore centrale, che però l’Osasuna valuta non meno dei 25 milioni di euro della clausola rescissoria. Bisognerà aumentare a quella cifra se si vorrà concludere l’affare, per i bianconeri. Già a gennaio, Boyomo era stato seguito dal Como, che aveva presentato a sua volta una proposta, anche quella (12 milioni), ritenuta troppo bassa dagli spagnoli. Il club torinese dovrà comunque fare attenzione, essendoci su Boyomo l’interesse di numerosi club di Premier League che potrebbero irrompere con la cifra richiesta.