Inter, Mondiale per Club già finito: la decisione UFFICIALE

Termina in anticipo l’avventura negli Stati Uniti: i calciatori dell’Inter tornano in Italia a seguito della decisione

Avventura negli Stati Uniti tormentata per Cristian Chivu e i suoi ragazzi. Il nuovo allenatore nerazzurro ha fatto subito i conti con problemi extra-campo, come ad esempio l’assenza di Taremi dal Mondiale per club. L’attaccante, prima della partenza per gli States, era a casa sua in Iran.

L’attaccante però non è riuscito a raggiungere l’America a causa del conflitto a fuoco tra Israele e il suo Paese. L’ex bomber del Porto è stato costretto a rinunciare alla competizione internazionale per mettersi in salvo, lontano dai bombardamenti su Teheran.

Oltre a quest’assenza, Chivu ha rinunciato anche ad altri calciatori che ora torneranno in Italia per staccare la spina e proseguire l’iter riabilitativo.

Inter, non solo Calhanoglu: in quattro tornano in Italia

Saranno ben quattro i calciatori nerazzurri costretti al forfait e a lasciare gli Stati Uniti a causa dei loro problemi fisici. E nessuno dei quattro è stato schierato in questa prima fase del Mondiale per club. Problemi per Chivu, che vede ridursi il numero di convocabili per le prossime ed eventuali partite.

Sarà Inter-Fluminense agli ottavi di finale, ma senza Bisseck, Calhanoglu, Pavard e Zielinski. Il club, assieme allo staff tecnico del mister rumeno, ha deciso di far tornare a casa i quattro calciatori. Il difensore tedesco è reduce da problemi muscolari accusati nella finale di Champions League persa contro il PSG. Il centrocampista turco, al centro di rumors di mercato, ha riportato un fastidio al soleo e sarebbe stato indisponibile anche per le prossime settimane.

🚑 #Inter – Oltre a #Calhanoglu, niente da fare anche per #Bisseck, #Zielinski e #Pavard: lasciano tutti il ritiro negli Stati Uniti, visto che saranno indisponibili per il resto del Mondiale. #Frattesi e #Thuram puntano invece al rientro contro il Fluminense 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/0E0XfAt4bR — Giorgio Musso (@GiokerMusso) June 26, 2025

Pavard costretto a lasciare il raduno americano per un fastidio alla caviglia, mentre Zielinski ha riportato problemi durante gli impegni con la Nazionale. Insomma, quattro assenze pesanti. Cinque se si aggiunge anche Taremi, sfuggito alla guerra in Medio Oriente.

La FIFA permette di modificare le rose delle migliori sedici del Mondiale per Club per una finestra che va dal 27 giugno al 3 luglio. In questo periodo l’Inter può cambiare alcune pedine ed inserire anche nuovi acquisti in lista. Si lavora in quest’ottica per completare le trattative per Bonny e Rovella. Nel frattempo, mentre Bisseck, Calhanoglu, Pavard e Zielinski tornano in Italia e lasciano gli Stati Uniti, l’Inter vola verso Charlotte: il 30 giugno c’è l’ottavo di finale contro il Fluminense.