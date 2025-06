Addio Juventus, l’annuncio di Yildiz è chiarissimo

L’attaccante turco è tra i migliori calciatori del campionato italiano e lancia un messaggio chiarissimo sul proprio futuro alla Juventus

C’è una stella che più di tutte brilla negli Stati Uniti ed è Kenan Yildiz. La Juventus ha superato il turno della fase a gironi, come ampiamente prevedibile. E ora si giocherà lo scontro all’ultimo gol con il Manchester City, partendo da una situazione di vantaggio.

La formazione bianconera potrebbe anche pareggiare l’incontro quest’oggi per mantenere salda la prima posizione del girone e beccare la seconda del girone H, ossia quello con Real Madrid, Al Hilal e Salisburgo.

Nel frattempo, Yildiz parla da Orlando e ripercorre i primi passi in maglia bianconera con Allegri, l’amicizia con Del Piero, ma soprattutto rivela le sue intenzioni sul futuro con la Juventus.

Rinnovo Yildiz, l’annuncio: “Ora non ci penso”

Il classe 2005 si concede alla stampa e rivela le sue intenzioni riguardo il proprio futuro. Infatti, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Kenan Yildiz dichiara che il suo sogno è quello di ripercorrere quanto fatto da Alessandro Del Piero: “Ognuno ha la sua storia e il suo percorso. Restare alla Juventus a vita sarebbe un sogno – poi frena – Ma nel calcio non si può mai sapere. Preferisco godermi il presente e non pensare al futuro”.

Proprio riguardo al presente, in queste settimane si sta parlando di un nuovo contratto previsto per il calciatore turco: “Sono sincero, in questo momento non penso al rinnovo. Sono felice della situazione e mi interessa solo il bene della squadra. Non parlo di soldi, voglio dare il massimo in campo”.

Dunque, nessun proclamo sulla sua permanenza a vita. E nel 2025 sembra tutto coerente con quanto accade continuamente attorno al mondo del calcio. Impossibile prevedere il futuro o decidere già cosa fare quando si ha solo 20 anni. Oltretutto, questo mondo è davvero pieno di imprevisti e basta nulla per cambiare idea in un attimo.

Il contratto di Yildiz scadrà nel 2029. Non c’è fretta di rinnovarlo. Ma la Juventus vorrebbe blindarlo e adeguare il suo ingaggio, attualmente tra i più bassi della rosa con 1,5 mezzo a stagione. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, a seguito del Mondiale per club.