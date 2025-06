Addio immediato alla Juventus: “Così non è possibile, ora ho paura per Yildiz”

Le ultime sul mercato dei bianconeri. I due calciatori verso l’addio e c’è chi teme per il talento turco: la situazione

La Juventus ha ritrovato il sorriso con la doppia goleada al Mondiale per Club e per le giocate di Yildiz, ma Igor Tudor sa bene che alla sua squadra servono diversi rinforzi per essere davvero competitiva.

Il calciomercato dei bianconeri, di fatto, non è ancora cominciato e il lavoro da fare per Comolli, tra giocatori da acquistare e da vendere è davvero importante. Le attenzioni dei tifosi sono soprattutto indirizzate al colpo in attacco, che la Vecchia Signora è chiamata a mettere a segno, viste le situazioni precarie di Dusan Vlahovic e Kolo Muani.

Allo stesso tempo, però, si guarda anche al mercato in uscita. Far cassa, d’altronde, è indispensabile a tutti i livelli e anche la Juventus sta provando a cedere quegli elementi che non rientrano nei piani dell’allenatore: in queste ultime ore così si sta parlando con decisione dei possibili addii di Samuel l Mbangula e Timothy Weah, direzione Nottingham

I bianconeri li mandano via, addio a Mbangula e Weah

Se ricevi un’offerta complessiva da 22M per #Weah e #Mbangula non devi neanche sederti a trattare#Juventus — @Ma77h3w_tv (@Ma77h3w_tv) June 24, 2025

per 22 milioni darei in omaggio per pezzi di ricambio anche Arthur#Mbangula#Weah — Bruno (@BrunoBrundu) June 24, 2025

l’operazione #Weah #Mbangula si spiega solo perché porterà una plusvalenza di circa 12/13 M che la #Juventus conta di chiudere entro il 30 giugno prima della chiusura del bilancio semestrale, ecco perché li vendono a cifre così basse, serve per avere più soldi da investire per il… — IAN L’URAGANO® (@DIABOLIK_7) June 24, 2025

Questa società se ‘svende’ nuovamente nuovi giocatori

come #Mbangula e #Weah a 23 mln + bonus , quando qualsiasi altra società del mondo li valuterebbe minimo 20+bonus cadauno… Mi aspetto che siano capaci di cedere #Yldiz a 50 milioni … concedetemi un pò di paura! — Monkey D. Rufy Juventino (@Juventus84bs) June 24, 2025

#Weah ha sicuramente deluso in questi due anni, mentre #Mbangula lo terrei sicuramente, anche perché non possiamo avere la Next Gen unicamente per fare cassa. E comunque a 23 milioni ne farei partire solo uno, non entrambi (meglio l’americano). — ZebraMan (@ZebraMan1897) June 24, 2025

Secondo le voci di mercato, la #Juve vende per 22M la coppia #Weah–#Mbangula. L’americano ha fatto doppia cifra con 6G e 4A quest’anno (terzo miglior marcatore stagionale). Il belga 4G e 4A ma soprattutto il migliore per Gol + Assist senza rigori in stagione. Non capisco… — Matteo Zorloni (@matteo_zorloni) June 24, 2025

Tolto il follow al signor Comolli DG della #Juventus ,non è possibile dare via 2 giocatori neanche a prezzo di uno,e tra non molto potrei sfanculare anche la #JuventusFC come personale incompetente.

Inetti.#Mbangula

#Weah

Delusione totale cara #Juve 💔

Buongiorno ☹️ pic.twitter.com/FRNk0LVqPX — ☆Scorpion☆ (@ScorpioneSR) June 24, 2025

I tifosi, dunque, non hanno alcun dubbio sul cedere sia Mbangula che Weah. Non ce l’ha, in realtà nemmeno la Juventus in trattativa con il Nottingham per trovare la quadratura del cerchio definitiva. Poi, però, bisognerà passare dai due calciatori e raggiungere un accordo con loro.