Milan, non è ancora finita: dopo Theo il nuovo assalto

I rossoneri stanno ripartendo dopo una stagione ‘disgraziata’ ma dovranno studiare la strategia anche in base alle cessioni dei big

Il Milan ha cominciato un nuovo progetto tecnico dopo il fallimento dell’ultima stagione, con due esoneri e il campionato disastroso così come la Champions e la Coppa Italia. La sconfitta in finale col Bologna è stato il punto di non ritorno ulteriore, perché ha sancito la mancata qualificazione alle competizioni europee per il prossimo anno. Così è arrivata la svolta da parte della dirigenza: Allegri in panchina, Igli Tare come direttore sportivo. Il mercato infatti ha subito un cambio di strategia, passando anche a giocatori con una certa esperienza e dalla resa immediata. Modric è il primo, Ricci a meno di colpi di scena il secondo.

Molto però dipenderà soprattutto dalle cessioni. Dopo l’addio di Reijnders in direzione Manchester City, si consuma proprio in queste ore quello di Theo Hernandez, che alla fine ha accettato l’offerta dell’Al Hilal. L’altro nome caldo di inizio estate è stato Mike Maignan, che il Chelsea ha provato a portare a Londra già per il Mondiale per Club. Senza successo. I rossoneri non si sono schiodati dalla loro richiesta nonostante l’accordo tra il giocatore e i londinesi, anzi vorrebbero addirittura rinnovare come da desiderio di Allegri. Ma non è finita qui.

Milan, il Chelsea prepara un altro assalto per Maignan

Il Chelsea è pronto infatti a presentare una seconda offerta per acquistare Mike Maignan. Secondo TEAMtalk, Enzo Maresca considera prioritario un miglioramento tra i pali nella sua squadra e il club londinese non ha ancora abbandonato la pista che porta al giocatore del Milan. Dopo i tentativi andati a vuoto all’inizio di giugno, i Blues stanno pianificando un nuovo assalto, che dovrebbe avvenire al termine del Mondiale per Club.

Con ‘Magic Mike’, il Chelsea aveva già raggiunto un’intesa di massima: un contratto di sei anni da circa 8,5 milioni di euro netti a stagione. Nonostante Maignan abbia solo un anno di contratto con il Milan, la posizione del club rossonero non è cambiata: per cominciare una trattativa vera e propria, servirà un’offerta minima di 20 milioni di sterline (circa 23 milioni di euro), più eventuali bonus. Il Milan è stato chiaro: non ci saranno sconti. Dal canto suo, Maignan – scrivono in Inghilterra – vorrebbe trasferirsi in Premier League.