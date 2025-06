Milan, ecco il bomber per Allegri: battuto Retegui

Il giocatore dell’Atalanta tagliato fuori dalla corsa, scelta fatta per il Diavolo: c’è un solo nome che convince tutti per l’attacco

La ricerca di diversi obiettivi prosegue senza sosta, per il Milan, che vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista per il mercato estivo e per la prossima stagione. E per farlo deve ovviamente rinforzarsi, mettendo a disposizione di Allegri una formazione molto competitiva in tutti i reparti.

Ci sono almeno tre acquisti cruciali a cui Tare sta lavorando, per il Diavolo. Il primo di questi, stando alle indiscrezioni delle ultime ore, potrebbe essere Samuele Ricci, per il quale si registra una nuova accelerazione. Ma sebbene si guardi molto ai rinforzi in mezzo al campo, un’altra priorità è quella del numero nove da affiancare a Gimenez. Si è parlato, tra i vari nomi, anche di Mateo Retegui, centravanti dell’Atalanta e della Nazionale, ma il preferito sembra essere qualcun altro.

Milan, verdetto chiaro per gli utenti di CM.IT: l’attaccante deve essere Vlahovic

La candidatura più forte, per il ruolo di nuovo centravanti rossonero, è quella di Dusan Vlahovic. Almeno, secondo gli utenti di Calciomercato.it, che la nostra redazione ha coinvolto nel classico sondaggio postato sui nostri canali social.

Il sondaggio di CM.IT postato sul nostro canale ‘X’ in effetti è stato stravinto dal serbo, con percentuali nettissime. A suo favore, addirittura, il 53,1% dei voti, oltre la metà delle preferenze.

🚨MOMENTO SONDAGGIO Milan a caccia di un attaccante, come svelato da Igli Tare: su chi dovrebbero puntare i rossoneri?#Milan — calciomercato.it (@calciomercatoit) June 25, 2025

Nettamente staccati gli altri tre candidati, con, tra di loro, una differenza minima. Secondo nel sondaggio Retegui, con il 17,3% dei voti, davanti a Lucca (15,3%) e David (14,3%). Dunque, l’idea generale è che Allegri e Vlahovic possano inseguire insieme il rilancio, in rossonero, dopo gli anni non semplici vissuti in quel di Torino.