Milan, clausola da 15 milioni: ecco l’erede di Theo Hernandez

Nome a sorpresa per la sostituzione del terzino francese, diretto all’Al-Hilal di Inzaghi

Theo Hernandez sta per dire addio al Milan. Ormai ci siamo: il francese ha aperto all’Al-Hilal dopo il no di qualche settimana fa, coi sauditi che hanno rilanciato mettendo sul piatto un contratto da 20 milioni di euro a stagione.

Theo Hernandez è una precisa e insistita richiesta di Simone Inzaghi. Tra i due c’è stato un nuovo contatto telefonico, servito forse a mettere ulteriormente in discesa l’operazione. Sostanzialmente quasi definita già un mesetto fa.

Pur di liberarsi di Theo Hernandez, considerata l’impossibilità di rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2026, il Milan incasserà qualcosa in meno rispetto all’intesa di massima raggiunta in precedenza, prima del rifiuto del transalpino: come appurato da Calciomercato.it, parliamo di una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Chi al posto di Theo Hernandez? Su indicazione di Allegri, Tare sarebbe piombato da un po’ di tempo sulle tracce di Zinchenko in uscita dall’Arsenal. Il problema è che l’ucraino guadagna 5 milioni di euro netti, quasi 10 lordi.

Ecco perché vanno tenute in considerazione altre piste, inclusa quella che porta a De Cuyper del Brugge. Dei nerazzurri piace molto di più l’elvetico Jashari, il quale ha però una valutazione sui 35/40 milioni. Per il centrocampo è molto vicino Ricci del Torino.

Milan, per il dopo Theo Hernandez spunta Cardona del Villarreal

Stando alle informazioni di ‘El Chiringuito’, per la fascia sinistra rossonera è in corsa anche Sergi Cardona, spagnolo del Villarreal che nella passata stagione ha collezionato 35 presenze nella Liga.

Ventisei anni il prossimo 8 luglio, Cardona è alto 186cm ed è legato al Submarino Amarillo fino al 2027. Nel suo contratto è presente una clausola risolutiva fissata a un prezzo decisamente abbordabile, 15 milioni di euro. L’ultimo grande affare col Villarreal, ovvero Chukwueze (costato 20 milioni più bonus e ora messo alla porta da Allegri) non è stato fortunato per il Milan.