La Juventus rompe gli indugi: nuovo tridente da 110 milioni per Tudor

Il neo Dg Comolli al lavoro sul mercato per rinforzare il reparto offensivo della ‘Vecchia Signora’

La Juventus fa cassa e intanto studia i colpi per rinforzare l’attacco a disposizione di Igor Tudor in vista della prossima stagione. Priorità al reparto offensivo per il neo Dg Comolli, che nelle ultime ore sta spingendo per una pista in particolare.

Ci riferiamo a Jonathan David, con lo scatto della ‘Vecchia Signora’ negli ultimi giorni per trovare l’intesa economica con l’entourage del canadese. La Juve però deve prima incassare e punta a definire con il Nottingham Forest la trattativa per la doppia cessione di Weah e Mbangula, che porterebbero circa 25 milioni di euro nelle casse del sodalizio bianconero.

Un’altra uscita in programma riguarda ovviamente Dusan Vlahovic, che non accetta spalmature sul contratto e con la dirigenza della Continassa che cerca perciò sempre un acquirente per il bomber serbo. Comolli vuole liberarsi del pesantissimo ingaggio dell’ex Fiorentina e portare a casa un assegno tra i 20 e 25 milioni.

Calciomercato Juventus, doppio colpo in attacco: David più Sancho

Tesoretto fondamentale per dare l’assalto ai movimenti in entrata nel reparto offensivo, dove la Juventus inoltre punta alla riconferma dal PSG di Kolo Muani che ha conquistato definitivamente la fiducia di Tudor. Nelle idee del Dg Comolli in vista della prossima stagione c’è il duo d’attacco composto dal francese e David, con il club bianconero che ha intensificato i contatti per il canadese ex Lille.

La Juve tratta su commissioni e bonus alla firma, mentre per l’attaccante è pronto un contratto pluriennale da 6 milioni netti più bonus. L’investimento per David andrebbe così a sfiorare complessivamente i 60 milioni di euro. La ‘Vecchia Signora’ però non si ferma e prova l’affondo anche per Sancho, già vicino allo sbarco sotto la Mole la scorsa estate sotto la gestione Giuntoli. Previsto un nuovo contatto in giornata con il Manchester United, che valuta l’inglese intorno ai 30 milioni di euro.

Intanto, al ritorno dal Mondiale negli Stati Uniti, la società bianconera metterà mano al rinnovo di Kenan Yildiz: contratto fino al 2030 per il gioiello turco e con l’ingaggio che salirà a 4 milioni a stagione. Il tridente della Juventus prende forma…