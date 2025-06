Juventus, Vlahovic a metà prezzo: così resta in Serie A

Il centravanti serbo rimane al centro dei rumors sul mercato e fuori dai piani del club bianconero

Dusan Vlahovic rimane una bella gatta da pelare per la Juventus. Il centravanti serbo resta in uscita e dal primo luglio scatterà l’ultimo bonus portando l’ingaggio a 12 milioni netti nel contratto in scadenza nell’estate 2026.

Uno stipendio insostenibile per la nuova politica della Juve e che peserà circa 23 milioni lordi sul bilancio del club. Il neo Dg Comolli ha provato a ricucire lo strappo proponendo una spalmatura con rinnovo dell’accordo, senza però trovare terreno fertile nell’entourage del centravanti serbo.

Vlahovic non avrebbe problemi ad andare in scadenza e tra un anno cercare liberamente una sistemazione, rifiutando attualmente le uniche due proposte concrete arrivate da Turchia e Arabia Saudita. L’ex Fiorentina vuole continuare a giocare in un campionato top e in caso d’addio alla Serie A preferirebbe la Spagna alla Premier League.

Calciomercato Juventus, Allegri non molla Vlahovic: al Milan a una sola condizione

L’ingaggio mostruoso dà poche chance per una permanenza in Italia, dove a corteggiarlo c’è il Milan di una vecchia conoscenza come Massimiliano Allegri. Nella lista dei nomi in attacco l’ex allenatore della Juve ha messo anche Vlahovic, nonostante le smentite del Ds Tare nelle ultime dichiarazioni sul mercato rossonero rilasciare alla stampa.

In verità il profilo del serbo stuzzica la dirigenza milanista e lo stesso Allegri, però a determinate condizioni come scrive ‘Repubblica’. Se la Juventus sarebbe disposta a venire incontro sul prezzo del cartellino (20-25 milioni di euro), lo scoglio invece insormontabile sembra rappresentato appunto dall’oneroso stipendio del bomber numero nove. Come per la Juve, l’ingaggio da 12 milioni netti a stagione di Vlahovic chiude a ogni possibilità per un eventuale sbarco dell’ex Fiorentina a Milanello. Servirebbe un forte taglio da parte del giocatore, che in sostanza dovrebbe dimezzare gli attuali emolumenti che percepisce a Torino.

Il Milan infatti non andrebbe oltre i 6 milioni all’anno per Vlahovic, cifra però che al momento l’attaccante classe 2000 non prende in considerazione per il suo futuro.