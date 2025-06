Inter, colpo a sorpresa dal Liverpool: le cifre

I vice campioni d’Italia guardano in Inghilterra per un rinforzo di alto livello, i dettagli dell’affare

Dopo un inizio così così, al Mondiale per Club, l’Inter proverà a riscattarsi nel secondo match con i giapponesi degli Urawa Red Diamonds. Stanchezza e infortuni stanno continuando a pesare, per i nerazzurri, come era avvenuto nelle settimane precedenti. Ma Chivu è fiducioso nel suo lavoro e punta a far esprimere al meglio, nelle prossime gare, la sua squadra. Nel frattempo, fuori dal campo, il club rimane molto attivo sul calciomercato.

Da tempo parliamo dell’esigenza di rinnovamento e ringiovanimento della squadra e su queste linee guida si sta muovendo la dirigenza. Oaktree vuole una Inter con almeno quattro innesti, calciatori giovani ma che possano dare una mano fin da subito a tenere alta la competitività. Il più vicino sembra Bonny, che a luglio potrebbe arrivare con uno scambio con Sebastiano Esposito, con il Parma. Ma ci sono anche altre piste da seguire.

A centrocampo, sono tanti gli oggetti del desiderio, tutti però piuttosto difficili da raggiungere per vari motivi. Ederson, Rovella, Ricci, Nico Paz al momento sono obiettivi in salita. Ecco perché l’alternativa potrebbe arrivare dal Liverpool.

Liverpool, Elliott vuole più spazio: l’Inter si fa trovare pronta

Tra i ‘Reds’ campioni d’Inghilterra, c’è un giocatore non particolarmente soddisfatto per quello che è stato il suo utilizzo. Harvey Elliott ha trovato poco spazio, nella squadra di Slot, e le cose sembrano non dover cambiare per la nuova stagione, anzi.

Ecco perché il talentuoso centrocampista vorrebbe rilanciarsi altrove. In Inghilterra, ‘Sports Boom’ scrive che l’Inter sarebbe una delle squadre più interessate. La valutazione di partenza del Liverpool resta alta, circa 50 milioni. I nerazzurri potrebbero provare, tramite contatti e diplomazia, a capire i margini per un eventuale prestito oneroso, per ammortizzare i costi dell’affare. Investire su un giocatore simile, comunque, potrebbe valere il rischio, trattandosi di un talento dalle qualità notevoli nelle due fasi.