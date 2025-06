Ecco la nuova Inter di Chivu: 4 nuovi colpi voluti da Oaktree

TI AMO CALCIOMERCATO: le ultime sui nerazzurri nell’approfondimento andato in onda sul nostro canale Youtube

Tanta Inter nel programma TI AMO CALCIOMERCATO in onda sul nostro canale Youtube. Focus sulla prima di Chivu, che è sembrata molto simile all’ultima di Inzaghi. Non soltanto per gli uomini in campo…

All’esordio nel Mondiale per Club contro il Monterrey, infatti, si è vista una squadra stanca e fuori condizione, proprio come contro il PSG lo scorso 31 maggio in finale di Champions League. Così tornato d’attualità il discorso legato all’età media della rosa e la voglia del fondo Oaktree di ringiovanirla.

L’idea è quella di disegnare una formazione di Under 27, con Josep Martinez pronto a rimpiazzare Sommer in porta. In difesa piacciono i giovanissimi Mosquera del Valencia e Leoni del Parma, per il quale si prospetta un derby con il Milan.

In più si continua a monitorare la situazione di Lucumì del Bologna e di De Winter del Genoa, con Ausilio che tiene d’occhio la situazione di Guehi al Crystal Palace in vista di un possibile colpo a zero nel 2026.

Il mercato dell’Inter dal post Calhanoglu all’attacco

Dopo Sucic e Luis Henrique, specie se dovesse andar via Calhanoglu, sono previsti altri innesti: il sogno Ederson è troppo costoso, Ricci non convince del tutto e per Rovella si potrebbe lavorare ad uno scambio (ai limiti dell’impossibile) con Frattesi alla Lazio. Ma non è ancora tramontata l’opzione Nico Paz.

In attacco è sempre caldo il nome di Hojlund, in uscita dal Manchester United, così come quello di Bonny che può sbarcare alla Pinetina in cambio di Sebastiano Esposito ed un conguaglio. Il francese è un passo dall’Inter. Interessante, infine, ma costosa l’alternativa Woltemade.