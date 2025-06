L’attaccante portoghese non verrà ceduto per meno di 100 milioni di euro: scopri quali sono le 5 cessioni più onerose nella storia dei rossoneri

Il Milan non vuole cedere Rafael Leao per meno di 100 milioni di euro. Questo trapelerebbe dalle ultime indiscrezioni in casa rossonera e una decisione di simile complicherebbe anche i piani del Bayern Monaco. I tedeschi, infatti, avrebbero messo nel proprio mirino anche l’attaccante portoghese, come alternativa a Nico Williams, che sembra destinato al Barcellona.

Davanti a una cifra simile, però, anche il Bayern tirerebbe indietro. Nei piani della società bavarese, infatti, c’era quello di non investire oltre i 70 milioni di euro per l’esterno sinistro. Una spesa che equivarrebbe comunque a un record per il Milan. In questo articolo abbiamo quindi deciso di ripercorrere le 5 cessioni più onerose nella storia dei rossoneri. Il tutto in ordine crescente e basandosi sui dati di Transfermarkt.

Thiago Silva: il pilastro della difesa milanista

La nostra classifica inizia con Thiago Silva. Il difensore brasiliano è considerato uno dei calciatori più forti nel suo ruolo ad aver indossato la maglia del Milan e anche la sua cessione lo ha dimostrato.

Dopo anni brillanti in rossonero, divenne uno dei primi trasferimenti del nuovo PSG faraonico, trasferendosi nella stagione 2012/2013 per 42 milioni di euro. Una cifra ancora alta per l’epoca e che gli ha permesso di rientrare in questa top 5.

Andriy Shevchenko: la leggenda rossonera

Fecero ancora più rumore i 43,88 milioni di euro con cui il Milan vendette Andriy Shevchenko al Chelsea nella stagione 2006/07. Un periodo storico che non aveva ancora abituato a spese così importanti, ma che rappresentavano alla perfezione l’importanza di una cessione come quella dell’attaccante ucraino.

All’epoca 29enne, Sheva salutò il Milan dopo aver vinto di tutto, tra cui una Champions League da assoluto protagonista contro la Juventus in finale. Il suo nome rimarrà legato a vita ai rossoneri e, anche per questa classifica, riesce a fare capolino in quarta posizione.

Tijani Reijnders: la cessione più recente

Da pochissimi giorni Tijani Reijnders è un nuovo giocatore del Manchester City e nella notte italiana ha anche debuttato nel Mondiale per Club. Nonostante la sua cessione sia avvenuta in questa finestra di mercato, è stata già in grado di entrare prepotentemente sul podio nella nostra top 5.

Il centrocampista olandese, dopo una stagione monstre con il Milan, che gli ha permesso di superare abbondantemente la doppia cifra di gol, si è trasferito in Premier League per 55 milioni di euro, secondo dati Trasnfermarkt. La sua partenza ha persino sfiorato il secondo posto in termini di guadagni registrati.

Sandro Tonali: un gran cuore rossonero

Uno dei protagonisti dell’ultimo scudetto del Milan, vinto nel 2022. Sandro Tonali, un altro centrocampista che ha scelto la Premier League e che ha spiccato il volo. Dopo anni felici nel club rossonero, nella stagione 2023/24 ha completato il suo trasferimento al Newcastle.

Il Milan, a quanto risulta da dati Transfermarkt ha incassato 58,90 milioni netti. Questo rende il calciatore azzurro, il secondo giocatore più costoso tra le cessioni del club rossonero. Tonali è, dunque, anche l’italiano venduto a più caro prezzo dalla società.

Ricardo Kakà: il Pallone d’Oro del Milan

Al primo posto non poteva che esserci lui, il “Bimbo d’oro” del Milan. Ricardo Kakà è il calciatore che ha segnato una generazione di giovani tifosi rossoneri ed equivale alla cessione più onerosa nella storia del club rossonero. Nella stagione 2009/2010 si trasferisce al Real Madrid per 67 milioni di euro, rappresentando ancora oggi un passaggio record per la società.

Con i Blancos non riuscì ad incidere come aveva fatto nel Milan, ma il suo talento è rimasto immenso e le sue giocate memorabili. I tempi moderni ci portano a pensare che un giorno potrà essere scavalcato in questa top 5, ma da ormai 15 anni, il primo posto è tutto suo.