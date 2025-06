Colpo di scena Milan: 100 milioni di euro per Leao

Le ultime sull’attaccante portoghese, legato al club di Cardinale da un contratto in scadenza nel 2028

Leao via dal Milan? L’impossibile potrebbe diventare possibile in questo calciomercato estivo. Certo, la situazione del portoghese non è nemmeno lontanamente paragonabile a quelle di Maignan e Theo Hernandez. In particolare a quella del laterale francese, che il club di Cardinale vuole cedere a tutti i costi.

Leao non è incedibile, ma chi lo è davvero nel calcio di oggi e in Serie A, tuttavia per strapparlo al Milan servirebbe una proposta importante. O meglio, irrinunciabile. Decisamente meno della clausola fissata a 175 milioni, diciamo intorno ai 90/100 milioni o qualcosina sotto.

A queste cifre potrebbe arrivarci qualche club saudita, difficilmente il Bayern Monaco che sta cercando un attaccante esterno. E Leao piace molto, non quanto Nico Williams ma abbastanza per rilanciare con una nuova proposta qualora lo spagnolo dell’Athletic Club decidesse di legarsi al Barcellona e non ai bavaresi.

Il tema Leao continua a far discutere, del resto parliamo del calciatore più importante del Milan attuale, ovvero del Milan di Massimiliano Allegri, il quale vorrebbe provarlo in una posizione più centrale e vicina alla porta. Insomma, come seconda punta. Ammesso che resti al Milan…

Leao via dal Milan solo per 100 milioni

A tal proposito, Calciomercato.it ha fatto un sondaggio X con cui ha chiesto ai milanisti “cosa dovrebbe fare il Milan con il portoghese?”. Come al solito, quattro le opzioni messe in campo dalla nostra redazione: “Cash e scambio” è quella che ha preso meno voti di tutti, un misero 6,3%.

Il triplo dei voti in più ha preso “Blindarlo a ogni costo”. Ma questa opzione è giunta solo terza, a conferma che non sono in pochi – tra i milanisti – a propendere per la vendita del classe ’99.

📊 MOMENTO SONDAGGIO! Non si placano i rumors di mercato su Rafael #Leao: cosa dovrebbe fare il #Milan con l’attaccante portoghese? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) June 19, 2025

E infatti “Cederlo per 70 milioni” ha preso il 32,8% di voti, mentre “Solo per 100 milioni” – l’opzione che si è aggiudicata il sondaggio – ha conquistato il 42,2% di voti.