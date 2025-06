Inter, subito 4 colpi per Chivu: scelto il nome del primo

Le ultime di calciomercato sui nerazzurri, già protagonisti in questa sessione estiva

Quattro colpi per Chivu, al netto di Sucic e Luis Henrique. E, forse, del terzo che sarà – a meno di clamorose sorprese – il francese Bonny. Come scritto da Calciomercato.it, l’affare col Parma è alle battute conclusive: il tutto si chiuderà intorno ai 25 milioni di euro, senza escludere l’inserimento di una contropartita tecnica quale Sebastiano Esposito.

Tra i possibili quattro colpi c’è anche Rovella, uno dei nomi che piace di più all’Inter per l’eventuale dopo Calhanoglu. L’altro profilo molto apprezzato è quello di Ederson dell’Atalanta: va detto, però, che entrambi sarebbero complicati da raggiungere viste le rispettive valutazioni.

In ogni caso il nome del centrocampista laziale è presente tra le opzioni del sondaggio X di Calciomercato.it: ai nostri followers, in particolare a quelli di fede nerazzurra, abbiamo chiesto “quale dovrebbe essere il primo?”. Il primo, per l’appunto, dei 4 colpi prioritari del club di Oaktree.

Proprio Rovella è stato il nome meno votato: l’ex Juve ha preso l’8,1% dei voti, risultando ultimo. Pochissimo di più Lucumì: 9,5% per il centrale del Bologna nel mirino della Roma e diverse società straniere. Nel suo contratto c’è una clausola da 28 milioni di euro.

C’è Hojlund, ma Nico Paz stravince: l’argentino il primo colpo per Chivu

Nel sondaggio di CM.IT non c’è stata proprio partita. Avevamo inserito pure il nome di Rasmus Hojlund, l’altro giocatore scelto dalla dirigenza interista per completare l’attacco: il danese è in uscita dal Manchester United, ma l’Inter può prenderlo solo se i ‘Red Devils’ aprissero al prestito con diritto di riscatto oppure obbligo d’acquisto condizionato.

L’ex attaccante dell’Atalanta ha preso soltanto il 17,6% dei voti. È arrivato secondo, ma a distanza siderale da Nico Paz.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 ⚫️🔵 #Inter, quattro i colpi prioritari nel mirino per i nerazzurri: quale dovrebbe essere il primo ❓ RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) June 20, 2025

Il grande talento aargentino del Como, però di proprietà del Real Madrid, ha ottenuto il 64,9% di voti. Praticamente un plebiscito. Effettivamente lui è uno dei massimi desideri dell’Inter per questo calciomercato estivo, ma prima andrà fatta chiarezza sul suo cartellino.