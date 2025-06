Juve, no Gyokeres e bivio Vlahovic: 60 milioni per il nuovo bomber

Le ultime sull’attacco bianconero nel programma TI AMO CALCIOMERCATO in onda su Youtube

Focus sulla Juventus nel programma TI AMO CALCIOMERCATO in onda sul nostro canale Youtube. I bianconeri sono sempre a caccia di un centravanti che possa sostituire Dusan Vlahovic, ammesso che si riescano a trovare acquirenti per il classe 2000 serbo.

Come raccontato in anteprima da Calciomercato.it, il primo obiettivo è Viktor Gyokeres. O meglio era, poiché nonostante i bianconeri fossero disposti a pagare i 70 milioni di euro chiesti dallo Sporting CP per il cartellino, lo svedese preferirebbe trasferirsi in Premier League, nella fattispecie all’Arsenal.

Aggiornamento #Gyokeres–#Juventus: ⚪️⚫️ disposti ad accontentare lo #Sporting (ma prima dovrà uscire qualcuno), l’#Arsenal offre meno, forte della stretta di mano col giocatore. Lo stesso preferisce sempre la #Premier, ma non scarta la #SerieA a priori. Situazione in evoluzione https://t.co/h1DYewW19e — Alessio Lento (@alessio_lento) June 18, 2025

Juve, riemerge David per il post Vlahovic

Comolli è pronto a passare alle alternative, al cosiddetto piano B rappresentato allo stato atuale anche se non soprattutto dal nome di Jonathan David: il canadese si è svincolato dal Lille, tuttavia finora nessuno lo ha ancora messo sotto contratto per via delle alte richieste tra ingaggio, bonus alla firma e commissioni.

Si parla infatti di uno stipendio da 7 milioni di euro, più un ricco incentivo alla firma e non meno di 12 milioni di commissioni. Ad oggi l’offerta della Juve pare comunque la migliore sul tavolo.

Gli elevati costi dell’operazione hanno frenato anche l’affare Osimhen: per cederlo in Italia, De Laurentiis vuole sugli 85 milioni di euro (10 milioni in più della clausola valida solo per l’estero). Inoltre il nigeriano di proprietà del Napoli chiede uno stipendio da oltre 10 milioni. Resta ancora in piedi, infine, la pista che porta a Retegui, valutato una cinquantina di milioni dall’Atalanta. In ogni caso, ribadiamo, tutto continua a dipendere dalla partenza di Vlahovic.