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Milan, ora è caos totale: sei titolari possono andare via in estate

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Non si prospetta un lavoro semplice per Ruben Amorim al Milan con i rossoneri che potrebbero salutare ben sei titolari in vista della prossima stagione.

Sono diversi i calciatori che non conoscono ancora il loro futuro e alcuni di questi potrebbero chiedere alla società di essere ceduti in estate.

Ruben Amorim
Milan, molte cessioni in vista (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’esonero di Allegri e l’addio di Tare, Furlani e Moncada ha cambiato radicalmente le strategie del Milan che potrebbe ritrovarsi a salutare molti calciatori presenti attualmente in rosa.

Calciomercato Milan, mezza squadra pronta a partire

Maignan, Tomori, Fofana, Rabiot, Modric, Leao e Pulisic non sembrano certi di proseguire al Milan, anzi, alcuni di loro appaiono ormai più lontani da Milanello rispetto alla permanenza.

La squadra del Milan
Milan, via sei titolari in estate (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il portiere francese ha rinnovato il contratto fino al giugno del 2030 all’inizio dell’anno, ma a convincerlo fu la presenza di Massimiliano Allegri in panchina e le ottime possibilità di partecipare alla prossima Champions League. Il caos societario, l’esonero di Allegri e la “retrocessione” in Europa League, potrebbero portare il transalpino a chiedere la cessione in estate.

Fikayo Tomori è da tempo nella lista dei partenti in casa Milan e il contratto in scadenza nel giugno del 2027 sembra aprire le porte ad una sua cessione nelle prossime settimane. Diversi club di Premier League lo seguono e il Milan potrebbe lasciarlo partire per circa 20 milioni di euro.

La stessa cifra il Milan la potrebbe chiedere per Fofana, destinato ai saluti con alcune squadre inglesi e francesi che sono pronte a fare un tentativo per il mediano. Su Rabiot non è un mistero che ci sia il Napoli, alla ricerca del classe 1995 per espressa volontà di Massimiliano Allegri.

Modric comunicherà la sua intenzione alla fine del mondiale, ma sembra che per lui possa arrivare la fine della carriera con il Real Madrid pronto ad accoglierlo in un ruolo dirigenziale. Una volta terminato il mondiale anche Leao penserà al proprio futuro così come Pulisic con i due attaccanti che hanno più di qualche richiesta e che potrebbero salutare i rossoneri.

Oltre ai titolari ci sono anche molti altri calciatori, da Odogu a Ricci, passando per Jashari, Loftus-Cheek e Santiago Gimenez, che appaiono pronti a salutare il Milan.

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