Lutto nel calcio, è morto Igor Protti: il messaggio strappalacrime

L’ex attaccante di Bari e Livorno era malato da diverso tempo: la sua scomparsa scuote il mondo del calcio.

Gravissimo lutto nel mondo del calcio: si è spento all’età di 58 anni Igor Protti. L’ex attaccante originario di Rimini era malato da tempo: nel corso della sua vita ha indossato le maglie di Livorno, Bari, Lazio, Napoli (solo per citare qualche club), dimostrando di essere uno dei più grandi bomber in circolazione e vincendo addirittura il titolo di capocannoniere in Serie A, Serie B e Serie C1.

Ecco il messaggio strappalacrime apparso poco fa sui social: “Con immenso dolore la famiglia comunica che Igor stanotte ci ha lasciati. Ha voluto lasciarvi questo saluto che come da sue volontà condividiamo: Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Difficile provare parole che possano spiegarlo, l’unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato per l’affetto e l’amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato. Sperando che sia un arrivederci e non un addio”.