Juventus ribaltata, Tudor a colloquio: c’è l’annuncio UFFICIALE

Rosa rivoluzionata dopo il Mondiale per club, la Juventus ha un obiettivo preciso: confronto quotidiano con Tudor, c’è l’annuncio

La Juventus vince e convince all’esordio al Mondiale negli Stati Uniti. Il cinque a zero rifilato all’Al-Ain mette già pressione al Manchester City per il numero di gol fatti e differenza reti, che in una competizione come questa può cambiare le sorti del percorso verso la fase ad eliminazione diretta.

Le due doppiette di Kolo Muani e Conceicao sono un chiaro segnale alla dirigenza bianconera. Infatti, entrambi i giocatori hanno prolungato il loro prestito fino al termine di quest’esperienza negli Stati Uniti, ma la Juventus dovrà trattare con PSG e Porto se vorrà trattenerli anche per la prossima stagione. I due giocatori fanno sapere di stare bena a Torino e lanciano messaggi diretti sulla loro volontà di proseguire un altro anno insieme in Serie A.

Nel frattempo, il club lavora su altri fronti. In particolare, per migliorare l’attacco. Tanto passa dalla cessione degli esuberi e dei calciatori che non faranno più parte dei piani di Igor Tudor a Mondiale finito. Questa vetrina internazionale può cambiare molto del futuro di alcuni elementi, come Douglas Luiz.

Juventus, Chiellini sul mercato: “Ci pensa la dirigenza”

A pochi minuti prima del debutto contro l’Al-Ain, il director of football strategy Giorgio Chiellini ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di DAZN, specificando che la Juve tiene a questo torneo: “C’è tanta voglia di fare bene, è la prima edizione. Ma vogliamo pensare partita dopo partita”.

Qualche battuta anche sul mercato, dove il dirigente prova a togliersi un po’ di pressioni: “Sul tema c’è un confronto quotidiano con mister Tudor, le idee sono chiare. C’è la dirigenza che pensa al futuro, con i giusti tempi creeremo sicuramente una squadra competitiva per la prossima stagione”.

Il tecnico croato aveva chiesto già al termine della stagione alcuni elementi che potessero dare maggior esperienza all’intero gruppo. Bisogna alzare l’età media, prendere dei giocatori mirati, che possano fare subito bene. Insomma, basta scommesse. La Juventus ha bisogno di certezze per ritornare grande. Il Mondiale per club darà sicuramente delle indicazioni precise, ma nel frattempo i dirigenti tessono le loro tele per poi completare quanto prima le trattative e superare le varie concorrenti.