Juventus, Douglas Luiz ai saluti: il sostituto arriva dalla Premier

La Juventus sta lavorando in maniera importante per un colpo che arriva dalla Premier League e che può rappresentare il sostituto perfetto di Douglas Luiz. Si tratta di un nome nuovo e di un profilo di alto profilo per Igor Tudor.

Per i bianconeri sarà fondamentale intervenire in mezzo al campo. Da un lato la priorità in senso assoluto è quella di rilanciare Teun Koopmeiners, che è stato il più grande investimento della passata stagione e che deve essere valorizzato. L’altra certezza risponde al nome di Khephren Thuram, con Manuel Locatelli che dovrebbe essere il vertice basso della mediana. In tal senso, però, la più grande delusione della passata stagione è stato Douglas Luiz. Poco gradito a Thiago Motta e che ha trovato poco spazio anche con Igor Tudor.

Tenendo conto del fatto che il progetto va rilanciato e che la Juve non può pensare di assestarsi a questo livello, lottando ogni anno al massimo per il quarto posto, servono innesti. Sia in termini qualitativi che quantitativi. In tal senso, con il brasiliano che dovrebbe salutare dal momento che non rientra più nei piani della Juventus, emerge adesso un nome nuovo per la mediana bianconera che può essere di estremo interesse. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso su questo innesto che arriverebbe dalla Premier League.

Juventus, l’erede di Douglas Luiz arriva dalla Premier: nome nuovo per Tudor

Costato circa 50 milioni di euro un anno fa, Douglas Luiz non ha tenuto fede alle aspettative. Vuole far bene al Mondiale per Club, ma il suo futuro sarà lontano da Torino. La Premier League, in tal senso, è un campionato in cui ha lasciato un ottimo ricordo e ci sono diversi interessamenti. Stando a quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport, nel momento in cui ci sarà il suo addio la Juventus avrebbe individuato il nuovo centrocampista che arriverebbe ancora una volta dal campionato inglese.

Il profilo in questione sarebbe quello di Mateus Fernandes, centrocampista centrale portoghese in forza al Southampton e che in una stagione da incubo per i suoi è riuscito a mettersi in mostra, mettendo a segno 3 gol e fornendo 6 assist in 44 partite. Venendo votato come il miglior giocatore dell’anno dai suoi tifosi.

La retrocessione dei Saints aprono le porte alla sua cessione, che potrebbe arrivare a prezzo di saldo per circa 15 milioni di euro. Una cifra decisamente alla portata della Juventus, che si aggiudicherebbe un classe 2004 di grande valore e di enorme prospettiva. Da non escludere, però, anche la pista di un prestito per i bianconeri. Altro nome interessante è quello di Chabot per la Juventus.