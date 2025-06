La Juventus lo riporta in Serie A: affare da 25 milioni di euro

Cifre e dettagli del trasferimento che può riguardare i torinesi, ritorno di fiamma per una vecchia conoscenza del calcio italiano

Tanto lavoro da fare, come prevedibile, in questa fase, per la Juventus e non solamente per la preparazione dei primi impegni al Mondiale per Club. Al di qua dell’oceano, i bianconeri lavorano molto soprattutto fuori dal campo, per la costruzione della squadra che verrà.

Il nuovo direttore generale Damien Comolli ha diversi dossier sulla propria scrivania, tra giocatori da provare a confermare, cessioni per finanziare il mercato, acquisti in vari reparti. Le ambizioni della piazza sono chiare, è da tanto ormai che i bianconeri sono distanti dai vertici e puntano a tornarci il prima possibile.

Perciò, saranno ore, giorni, settimane sempre più incandescenti. Il Milan mette nel mirino Vlahovic, parlando dei giocatori in uscita, ma nel frattempo sono tanti i profili che si valutano in entrata. Come un ex del campionato nostrano, che potrebbe tornare in Italia proprio grazie alla Juventus.

Juventus, occasione Chabot: contatti continui con lo Stoccarda

Già tempo fa, la Juventus aveva seguito con interesse Jeff Chabot. Il difensore tedesco ha un passato con le maglie di Sampdoria e Spezia, allo Stoccarda si è affermato come centrale di buon livello.

Secondo quanto viene riportato in Germania da ‘Fussball Transfers’, già a gennaio c’era stato un sondaggio da parte della Juventus. Che aveva chiesto poi informazioni su una possibile operazione da imbastire per l’estate. Lo Stoccarda non avrebbe stretta necessità di vendere, ma a fronte di una giusta offerta potrebbe anche considerare di far partire il difensore centrale. La valutazione si aggirerebbe sui 25 milioni di euro, a quelle cifre l’affare potrebbe andare in porto. Da capire come si svilupperanno prossimamente i contatti tra le parti, per sancire la fattibilità o meno dell’operazione. Di sicuro, la Juventus sta cercando un difensore e questo potrebbe essere il giusto compromesso di un profilo di esperienza, ma senza spese stratosferiche, per completare il reparto.