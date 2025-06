Doppio intreccio Napoli-Milan: “C’è anche Osimhen”

Rossoneri e azzurri al centro di intrighi di mercato: nel mezzo c’è anche il centravanti nigeriano

Come qualche anno fa per la Juventus, sembrava che Massimiliano Allegri dovesse ereditare il posto di Antonio Conte anche alla guida del Napoli. Così invece non è stato.

Il tecnico salentino ha annunciato la sua permanenza in Campania e il livornese, dopo oltre dieci anni, è tornato a sedere sulla panchina del Milan. Una sfida importante per entrambi, con il primo desideroso di ripetersi e il secondo voglioso di rilanciare sé stesso e il club rossonero. E nel frattempo Milan e Napoli lavorano anche sul mercato. Se da un lato ci sono obiettivi contesi, come Darwin Nunez, dall’altro invece ci sono dialoghi in corso per possibili cambi di maglia, come nel caso di Yunus Musah, che piace al club azzurro e può lasciare i rossoneri.

Napoli-Milan, Osimhen e Musah: percorso inverso

In merito proprio alla situazione di Musah, ma non solo, ha parlato Michael Cuomo, giornalista di ‘Telelombardia’, intervenuto ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’: “Musah andrà al Napoli. Il Milan è su Osimhen” ha affermato.

“Per vedere Musah al Napoli può essere ogni giorno, anche il Milan vuole trovare un accordo. Anche lo stesso giocatore è con la testa a Napoli, bisogna rispettare le volontà del giocatore quando si è in questa situazione perché così non vincerebbe nessuno. Non c’è stato ancora il via libera del Milan per via di alcuni bonus, ma credo che l’affare si faccia. Al momento, l’affare lo fa il Milan, viste le cifre, ma un domani si potrà dire che l’affare l’ha fatto il Napoli. Nei picchi del Milan dell’anno scorso c’era sempre in campo Musah, il quale con Conte può diventare veramente un elemento utile. Il problema della trattativa Napoli-Musah è adesso la fattibilità dei bonus. C’è comunque convinzione che l’affare si farà” ha sottolineato Cuomo.

Lo statunitense potrebbe però non essere il solo a dover percorrere il tragitto Milano-Napoli. C’è chi invece può compiere il percorso contrario. “Il Milan di Allegri ha l’intenzione di ripetere la strategia fatta l’anno scorso dal Napoli dell’anno scorso. Gimenez può già lasciare il Milan e tra i nomi fatti per il club rossonero c’è anche Victor Osimhen” ha concluso il giornalista.