Juventus ribaltata, UFFICIALE: ecco il nuovo direttore sportivo

Annunciato il nuovo direttore sportivo ad interim: ecco che cosa cambia ora per la Juventus

È cominciata una nuova era in casa Juve. La società bianconera, attualmente impegnata al Mondiale per club negli Stati Uniti, sta provando a voltare pagina dopo il biennio targato Giuntoli. Le scelte non hanno funzionato; così come i rapporti con Allegri e Thiago Motta. Specialmente con il primo, con cui si è arrivati a festeggiare un trofeo – la Coppa Italia – da separati in casa.

Damien Comolli, nuovo direttore generale della Juventus, è alla ricerca del direttore sportivo da inserire nel board bianconero. Nella lista dei papabili uomini di fiducia, ci sarebbe stato anche un dirigente del Tolosa, che ha lavorato a stretto con Diamen. Ora è arrivato l’annuncio ufficiale che cambia le sorti della Juve.

Niente Juventus: Bezhani resta al Tolosa

Cambia il ruolo del dirigente puntato dalla Juventus e questo è un segnale piuttosto chiaro nei confronti di Comolli, che non potrà “rubare” uno dei suoi ex collaboratori dal club francese.

Infatti, come emerge dal comunicato ufficiale del Tolosa, Viktor Bezhani diventa il nuovo direttore sportivo ad interim e precedentemente ricopriva il ruolo di Head of Recruitment: “Guiderà le attività di mercato”. Fino a ieri erano accese le speranze per vederlo a Torino e cominciare una nuova avventura con l’ex direttore generale del Tolosa.

In altre parole, adesso la Juventus deve ripartire a caccia di altri profili. Comolli vede bruciarsi un papabile dirigente per il post Mondiale in America. Anche Frederic Massara, nome girato attorno all’orbita bianconera, firmerà con la Roma e proverà a centrare il posto in Champions League, costruendo una rosa ad hoc per Gian Piero Gasperini.

Nelle ultime ore è circolata la possibilità di vedere Ghisolfi a Torino, perché appena liberatosi dal contratto con la Roma per fare spazio all’ex Milan. Dunque, è partita la girandola dei dirigenti in Italia. Ad ogni modo, qualsiasi sia il futuro direttore sportivo della Juventus, avrà il grosso compito di rivoluzionare la rosa, sfruttando i soldi delle cessioni importanti. Douglas Luiz, uno su tutti; ma anche Vlahovic.

Sono diversi gli elementi che potrebbero andare via sotto la gestione di Igor Tudor. Alla società bianconera serve monetizzare e investire bene. Basta scommesse: servono campioni fatti e finiti, perché tra le prerogative del mister c’è anche quella di alzare l’età media. Per vincere c’è bisogno di esperienza, non solo dell’incoscienza giovanile.