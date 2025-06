Comolli è già nella bufera: “Povera Juventus”

Nuovo corso per il club torinese, ma l’avventura dell’erede di Giuntoli non inizia nel migliore dei modi: bordata su di lui

C’è grande curiosità per l’operato di calciomercato della Juventus, chiamata all’ennesimo tentativo di rinascita, in anni difficili. I bianconeri hanno deciso di interrompere l’avventura di Giuntoli e di affidarsi a Damien Comolli. Da parte del nuovo direttore generale del club, sono arrivate importanti dichiarazioni in conferenza stampa su quelli che saranno i movimenti nelle prossime settimane e le strategie. Ma già in questi suoi primi giorni di ‘regno’, ci sono delle polemiche non da poco che lo riguardano.

Di Comolli parla il giornalista Fabio Ravezzani, direttore di ‘Telelombardia’, che prende spunto dalla notizia emersa su alcuni organi di stampa a riportare alcuni stralci della presunta conversazione che avrebbe avuto luogo tra il dirigente e Gian Piero Gasperini, in quello che è stato l’estremo tentativo di convincerlo ad accettare la panchina della Juventus prima di accordarsi con la Roma.

Ravezzani, in particolare, si dice piuttosto perplesso dalla situazione, se davvero fosse vero ciò che è stato affermato. “Se davvero Comolli ha chiamato Gasperini dicendogli ‘Mi dia una buona ragione affinché io le proponga di allenare la Juve‘, beh, l’unico commento diventa: povera Juventus – ha affermato in un post sul suo profilo ‘X’ – Se invece non fosse vero, nei suoi panni mi affretterei a smentirlo”.

La Juventus, intanto, ha deciso di continuare con Igor Tudor in panchina, per la prossima stagione, come poi ribadito dallo stesso Comolli. Per i bianconeri, è il momento di soppesare con attenzione ogni mossa. Dopo le difficoltà delle ultime stagioni, se si vuole puntare in alto, non si può più sbagliare nulla.