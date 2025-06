Inter, svolta per il bomber: Frattesi carta vincente

Ancora una volta il centrocampista al centro dei rumours di calciomercato, attenzione allo scambio che può portare a Milano l’attaccante richiesto

Non arriva al meglio, l’Inter, in vista del match di esordio al Mondiale per Club contro i messicani del Monterrey. Diverse le defezioni per Chivu, che oltre a Calhanoglu e Zielinski dovrà rinunciare per infortunio anche a Dumfries, stravolgendo di fatto buona parte del centrocampo.

Ancora in dubbio Frattesi, che sta smaltendo le fatiche supplementari in Nazionale, il centrocampista azzurro può comunque candidarsi per una maglia da titolare. E provare a fare la sua parte, come sempre, del resto, quando chiamato in causa. In rapporto al minutaggio avuto in stagione, il giocatore è stato spesso decisivo, come sappiamo, con gol pesantissimi. Ora, con il cambio alla guida tecnica, come abbiamo raccontato su Calciomercato.it, Frattesi potrebbe anche rimanere all’Inter, con un cambio di rotta rispetto al recente passato in cui sembrava destinato alla partenza. Ma l’interessamento di diversi club importanti rimane e per questo non vanno sottovalutate piste che potrebbero accendersi all’improvviso.

Manchester United su Frattesi: per l’Inter l’idea dello scambio con Hojlund

Secondo quanto riportato su ‘Sky Sport Switzerland’, il Manchester United starebbe sondando il terreno per Frattesi. Con l’idea di proporre una cifra di circa 35 milioni di euro per lui. Importo che potrebbe non essere sufficiente per ottenere il via libera dai nerazzurri.

Ma visto che tra Inter e United i dialoghi sono in corso da tempo, non è da scartare l’eventualità che i due club possano finire con il parlare di uno scambio tra Frattesi e Hojlund. Il danese, come noto, è un obiettivo conclamato dei nerazzurri, ma per adesso non è stata trovata una intesa con i ‘Red Devils’ per quanto concerne formula e termini dell’affare. Chissà che i dialoghi non possano proseguire in questa direzione, ma, con il Mondiale per Club di mezzo, in cui Frattesi può essere protagonista, i tempi potrebbero comprensibilmente dilatarsi.