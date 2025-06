Inter, UFFICIALE: tegola per Chivu, salta l’esordio al Mondiale per Club

Problemi fisici obbligano ai box uno dei big della rosa, niente gara contro i messicani del Monterrey

L’Inter si avvicina al debutto nel Mondiale per Club contro i messicani del Monterrey, appuntamento molto atteso per scoprire la prima versione della squadra nerazzurra targata Cristian Chivu. Come nelle settimane precedenti, però, la compagine sta facendo i conti con la stanchezza di una stagione lunga e difficile e con vari acciacchi tra i giocatori. E infatti, per il debutto ufficiale negli Stati Uniti, ci sarà purtroppo un forfait di rilievo.

Non ce la fa infatti Denzel Dumfries, che non sarà della partita, domani notte. L’olandese ha accusato un affaticamento muscolare e sarà fuori causa. Un infortunio non grave, ma che gli ha impedito di allenarsi. L’idea è provare a recuperarlo per la seconda sfida, quella che l’Inter svolgerà sabato alle 21 contro i giapponesi degli Urawa Reds. A questo punto, visto il forfait del titolare della fascia destra, è molto probabile che nell’Inter ci sia il debutto dal primo minuto di Luis Henrique, il laterale brasiliano appena acquistato dal Marsiglia. Il giocatore avrà subito una opportunità importante per far vedere le proprie doti.