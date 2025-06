Colloquio con Carnevali e l’arrivo di Chivu: cosa succede ora tra Frattesi e l’Inter | CM.IT

Il centrocampista della Nazionale partirà con la squadra per il Mondiale per Club, in attesa che venga fatta luce sul suo futuro in nerazzurro

Dopo lo sfogo con Inzaghi e la rabbia per il mancato ingresso nella finale di Champions persa malamente contro il Paris Saint-Germain, Davide Frattesi è tornato in campo indossando la maglia della Nazionale.

Nell’ultima recita del Ct Spalletti alla guida degli Azzurri, il centrocampista dell’Inter non ha di certo incantato come del resto tutta l’Italia di fronte alla modesta Moldavia. L’ex Sassuolo è andato vicino al gol nella ripresa, senza però fornire una prestazione di alto livello al ‘Mapei Stadium’.

Nella pancia di quello che è stato il suo stadio fino a qualche stagione fa, Frattesi nel post partita si è a lungo intrattenuto e in modo caloroso con il suo ex Dg ai tempi del Sassuolo Giovanni Carnevali. Il giocatore dell’Inter ha poi lasciato l’impianto zoppicando vistosamente, a causa di un acciacco muscolare che si porta dietro da diverse settimane.

Calciomercato Inter, Frattesi resta in bilico: c’è il pressing di Conte

Frattesi adesso tornerà a Milano per riaggregarsi al gruppo nerazzurro e prendere parte alla spedizione negli Stati Uniti per il Mondiale per Club sotto la guida del nuovo tecnico Chivu. Sul futuro del centrocampista romano restano tanti punti interrogativi, con l’unica certezza che sarebbe andato sicuramente via con la permanenza di Simone Inzaghi all’Inter.

Il ribaltone in panchina invece apre a diversi scenari, compresa una conferma ad Appiano Gentile. Chivu stima il giocatore, anche se per la dirigenza Frattesi resta cedibile di fronte a un’offerta congrua. Non di certo i 50 milioni di euro che Marotta chiedeva a gennaio per lasciar partire il classe ’99 ex Sassuolo e Monza, però per un assegno da 30-35 milioni più bonus l’Inter darebbe il via libera alla cessione come raccolto da Calciomercato.it. Per il momento Frattesi sarà parte integrante del gruppo nerazzurro per il Mondiale e ulteriori sviluppi sul futuro sono attesi al termine della rassegna negli ‘States’.

Arrivano conferme sull’interesse di Conte per il Napoli, mentre la Juventus adesso è più defilata dopo l’allontanamento dell’estimatore Giuntoli. La Roma inoltre potrebbe farsi nuovamente sotto, all’estero invece il 26enne centrocampista continua ad avere estimatori in Premier League e Liga.