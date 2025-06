Inter, Frattesi ‘contro’ Inzaghi: tutta la verità sulla lite

La scelta dell’allenatore non è stata particolarmente gradita a margine della finale di ieri. Ecco cosa è successo

Il sogno dell’Inter si è infranto sul Paris Saint Germain al culmine di una serata totalmente da dimenticare. La truppa di Inzaghi è venuta meno nella gara decisiva concedendosi ad un avversario superiore sotto ogni punto di vista.

Il 0-5 incassato per mano di Douè e soci è specchio di una finalissima mai realmente giocata, nella quale i nerazzurri non sono minimamente stati in grado di contrastare l’enorme valore della squadra di Luis Enrique.

Il PSG ha quindi infranto la propria maledizione vincendo una tanto agognata Champions League, mentre l’Inter è stata costretta ad accontentarsi di un secondo posto che non soddisfa proprio nessuno. Zero titoli in coda ad un’annata che poteva essere molto di più rispetto a ciò che alla fine ha portato in dote.

La finalissima di Monaco di Baviera ha inoltre portato con se anche una coda polemica relativa ad alcune scelte di Simone Inzaghi. In particolare è finita sotto osservazione la decisione di relegare alla panchina per tutta la serata Davide Frattesi, che era stato eroe in semifinale contro il Barcellona.

L’uomo dei due gol decisivi contro Bayern Monaco e appunto Barça si aspettava un trattamento diverso ed ha inevitabilmente chiesto spiegazioni all’allenatore.

Inter, confronto tra Frattesi e Inzaghi in finale: la situazione

L’esclusione di Frattesi ha fatto rumore con inevitabili polemiche intorno alle scelte di Inzaghi.

Lo stesso centrocampista si è lanciato in un confronto con l’allenatore quando ha capito che non c’era più la possibilità di entrare a gara in corso contro il PSG.

Inzaghi gli ha spiegato che alcuni cambi erano stati forzati e non prevedibili (come il ko di Bisseck dopo pochi minuti) e che quindi non c’era più margine per farlo entrare.

Dunque il confronto tra i due non è stato duro ma sicuramente franco, anche perché Frattesi si aspettava di giocare almeno una porzione di gara subentrando dalla panchina dopo quanto fatto vedere nelle settimane precedenti.