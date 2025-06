Inter e Napoli, sfida infinita: altro duello per il difensore

Tra i campioni d’Italia e i diretti concorrenti, non mancano motivi di scontro sul mercato: obiettivo in Premier League, chi la spunterà?

Il campionato che da poco ci siamo lasciati alle spalle resterà nella memoria per l’avvincente duello andato in scena fino alla fine tra Napoli e Inter. Un testa a testa tiratissimo e incerto fino all’ultima giornata, nel quale l’hanno spuntata gli azzurri, laureatisi campioni d’Italia per la seconda volta in tre anni e per la quarta volta nella loro storia. Il duello sembra doversi riproporre anche nella nuova stagione, con tanti motivi di interesse già nell’immediato.

Il Napoli ha tutta l’intenzione di mantenere la pole position, con la conferma di Conte e con un mercato che non si fermerà al solo grande colpo De Bruyne, tutt’altro. Da Beukema a Musah e Lucca, le idee sono chiare per rinforzare la squadra, con in più la suggestione Jadon Sancho spuntata nelle ultime ore. Su Lucca c’è anche l’Inter, che si prepara a confrontarsi a distanza in più occasioni con chi li ha detronizzati e gli ha sottratto lo scudetto dalle maglie. I nerazzurri vogliono prontamente rifarsi e per questo motivo bisogna monitorare tutti gli ambiti in cui potrebbe essersi un duello diretto di mercato. La sfida riparte nuovamente per un altro difensore.

Napoli su Chalobah, ma ci pensa anche l’Inter

I partenopei hanno già puntellato la retroguardia con l’arrivo di Marianucci, ma pensano a un altro rinforzo. Da più parti, si indica Trevoh Chalobah del Chelsea come possibile innesto.

Il centrale inglese è da tempo nel mirino, ma il Napoli di Conte potrebbe dover fare i conti anche con l’Inter. Pure i nerazzurri, del resto, sanno di dover intervenire in retroguardia e stanno vagliando varie ipotesi. Profilo giovane ma al tempo stesso già esperto di calcio ad altissimo livello, Chalobah potrebbe essere il nome che farebbe al caso dei vice campioni d’Italia. Non resta che osservare se le potenziali schermaglie si tradurranno in pratica in un vero e proprio scontro di mercato.