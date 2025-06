Juventus, addio Vlahovic: maxi scambio con il Milan

Novità importanti in vista della prossima stagione con lo scambio a sorpresa tra Milan e Juventus. Ecco la mossa vincente in casa bianconera: conosciamo subito i dettagli

Tutto può cambiare nei prossimi giorni in casa bianconera per ambire a grandi palcoscenici. Un momento decisivo per dire addio a Dusan Vlahovic, che ha vissuto un periodo difficile nell’ultima stagione. Ora è tempo di rilanciarsi nel calcio che conta: la destinazione Milan potrebbe risolvere numerosi problemi.

Il club bianconero è al lavoro per allestire una rosa competitiva in vista della prossima stagione. La Juventus è voglioso di regalare subito un nuovo top player ad Igor Tudor, confermato ancora una volta sulla panchina della squadra torinese. Dusan Vlahovic è pronto a salutare proprio Torino per iniziare una nuova avventura in Serie A: Max Allegri lo vorrebbe avere a tutti i costi al centro dell’attacco. Pochi minuti fa SportMediaset ha rilanciato la nuova bomba di calciomercato per il maxi scambio in casa rossonera: conosciamo i dettagli.

Calciomercato Juventus, l’intreccio con Vlahovic: arriva il top player

Vlahovic potrebbe così pensare al suo addio a titolo definitivo dopo il Mondiale per Club. La Juventus è sempre alla ricerca di un valido sostituto in attacco: piacciono Osimhen e Gyokeres.

Come riportato da SportMediaset Dusan Vlahovic è pronto a vestire la maglia rossonera: percorso inverso per Theo Hernandez che sarebbe finito nel mirino della Juventus. Entrambi i top player sono in scadenza essendo così alla ricerca di una nuova avventura suggestiva: una soluzione interessante per entrambi i club italiani.

Il terzino francese è finito anche nel mirino dell’Atletico Madrid che vorrebbe rinforzare la rosa a disposizione de El Cholo Simeone. Sarà addio a titolo definitivo con il Milan per scegliere così il nuovo progetto interessante in vista della prossima stagione. Ora la Juventus dovrà prendere la decisione in ottica futura per ritornare ai fasti di un tempo: il club bianconero vorrebbe puntellare la rosa a disposizione di Tudor. La squadra sarà impegnata nei prossimi giorn negli USA al Mondiale per Club, ma il calciomercato continua ad andare avanti senza sosta.

Saranno giorni frenetici per puntare sempre più in alto: ecco la mossa vincente per ambire a grandi palcoscenici. Spunta così lo scambio da urlo tra Vlahovic e Theo per accontentare tutte le parti coinvolte. Una voglia immensa per ritornare a vincere Scudetti come negli anni passati.